Украина ценит поддержку стран Юго-Восточной Европы и заинтересована в прочных партнерских отношениях, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский после саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" провел встречи с лидерами стран-участниц и обсудил двусторонние отношения.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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"После саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" я провел встречи с лидерами стран-участниц. С каждым и каждой – подробно обсудили наши двусторонние отношения и пути их укрепления, а также международную повестку дня. Украина ценит поддержку стран Юго-Восточной Европы, и мы заинтересованы в надежных, прочных партнерских отношениях. Вместе мы можем многое сделать для укрепления общей безопасности и развития. Фактически со всеми странами региона есть перспективные проекты", — рассказал президент.

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Нужно оказывать давление на агрессора

Зеленский поблагодарил за солидарность Молдову, Румынию, Сербию, Албанию, Хорватию и Словению.

"Уже во второй раз саммит в таком формате проходит в Украине, и важно, что лидеры приезжают в нашу страну, видят, через что проходят украинцы и украинки каждый день. Благодарен за то, что после наших встреч лидеры посетили Киево-Печерскую лавру, которую в июне россияне повредили своим ударом. Обязательно должны и дальше оказывать давление на агрессора, чтобы эти удары по жизни прекратились и наступил достойный мир", — добавил он.

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