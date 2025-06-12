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Новости Саммит Украина - Юго-Восточная Европа Транспортный коридор между Грецией и Украиной
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Премьер Греции Мицотакис предложил Украине создать транспортный коридор от Александруполиса до Одессы

Мицотакис о транспортном коридоре

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать транспортный коридор от греческого порта Александруполиса до Одессы. Маршрут будет пролегать через болгарскую Варну и румынскую Констанцу.

Соответствующее предложение Мицотакис озвучил во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел, чтобы Одесса была на одном конце амбициозного, всеобъемлющего проекта по развитию связи, который бы начался в порту Александруполис, прошел через Варну, Констанцу и, наконец, достиг Одессы. Это проект, который может быть предложен для финансирования со стороны ЕС", - заявил политик.

По его словам, коридор включал бы транспортную железную дорогу, электрические и газовые сети.

"Это было бы проектом, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море",- заявил Мицотакис.

Премьер Греции добавил, что проект дал бы "четкое и ощутимое видение того, как интеграция Украины в ЕС может реально изменить жизнь украинцев".

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Кроме этого, политик заверил, что Греция всегда будет готова внести свой вклад в предоставление любой экспертной или технической поддержки по приближению кандидатов в ЕС.

Ранее сообщалось, что страны-участницы саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, обратились к международному сообществу с призывом активизировать поддержку Украины, а также подтвердили усилия по поиску дипломатического пути к длительному миру.

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Автор: 

Греция (730) Одесса (7930) Одесская область (3651) торговля (965) транспорт (1758) Одесский район (188)


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Топ комментарии
+1
коридор включав би транспортну залізницю, електричні та газові мережі. Джерело: https://censor.net/ua/n3557430
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12.06.2025 00:55 Ответить
+1
Така ось любов єс до України. Євробляді
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12.06.2025 01:05 Ответить
+1
Такое впечатление, что парашу уже прогнали и вот сейчас заживём.
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12.06.2025 06:00 Ответить
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Якщо морський коридор, під охороню натівських есмінців, корветів, авіаносців - та ніхто ж не проти!
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12.06.2025 00:19 Ответить
коридор включав би транспортну залізницю, електричні та газові мережі. Джерело: https://censor.net/ua/n3557430
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12.06.2025 00:55 Ответить
За його словами, коридор включав би транспортну залізницю, електричні та газові мережі. Джерело: https://censor.net/ua/n3557430
- що не зрозуміло ?
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12.06.2025 00:59 Ответить
І ще попросив не бити по раzzійським нпз.
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12.06.2025 01:02 Ответить
Ну і газ з рашки щоб йшов безперебійно
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12.06.2025 01:03 Ответить
Така ось любов єс до України. Євробляді
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12.06.2025 01:05 Ответить
Ніщєброди. Нам ось тільки цього зараз бракувало. Фантазії у них… нам як би троянського коня не впихнули
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12.06.2025 01:47 Ответить
Такое впечатление, что парашу уже прогнали и вот сейчас заживём.
показать весь комментарий
12.06.2025 06:00 Ответить
 
 