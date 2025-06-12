Премьер Греции Мицотакис предложил Украине создать транспортный коридор от Александруполиса до Одессы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать транспортный коридор от греческого порта Александруполиса до Одессы. Маршрут будет пролегать через болгарскую Варну и румынскую Констанцу.

Соответствующее предложение Мицотакис озвучил во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел, чтобы Одесса была на одном конце амбициозного, всеобъемлющего проекта по развитию связи, который бы начался в порту Александруполис, прошел через Варну, Констанцу и, наконец, достиг Одессы. Это проект, который может быть предложен для финансирования со стороны ЕС", - заявил политик.

По его словам, коридор включал бы транспортную железную дорогу, электрические и газовые сети.

"Это было бы проектом, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море",- заявил Мицотакис.

Премьер Греции добавил, что проект дал бы "четкое и ощутимое видение того, как интеграция Украины в ЕС может реально изменить жизнь украинцев".

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Кроме этого, политик заверил, что Греция всегда будет готова внести свой вклад в предоставление любой экспертной или технической поддержки по приближению кандидатов в ЕС.

Ранее сообщалось, что страны-участницы саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, обратились к международному сообществу с призывом активизировать поддержку Украины, а также подтвердили усилия по поиску дипломатического пути к длительному миру.

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