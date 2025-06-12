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Новини Саміт Україна-Південно-Східна Європа Транспортний коридор між Грецією та Україною
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Прем’єр Греції Міцотакіс запропонував Україні створити транспортний коридор від Александруполіса до Одеси

Міцотакіс про танспортний коридор

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити транспортний коридор від грецького порту Александруполіса до Одеси. Маршрут пролягатиме через болгарську Варну та румунську Констанцу.

Відповідну пропозицію Міцотакіс озвучив під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б хотів, щоб Одеса була на одному кінці амбітного, всеосяжного проєкту з розвитку зв'язку, який би розпочався в порту Александруполіс, пройшов через Варну, Констанцу і, нарешті, досягнув Одеси. Це проєкт, який може бути запропонований для фінансування з боку ЄС", - заявив політик.

За його словами, коридор включав би транспортну залізницю, електричні та газові мережі.

"Це було би проєктом, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море",- заявив Міцотакіс.

Прем'єр Греції додав, що проєкт дав би "чітке і відчутне бачення того, як інтеграція України у ЄС може реально змінити життя українців".

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Окрім цього, політик запевнив, що Греція завжди буде готова зробити свій внесок у надання будь-якої експертної або технічної підтримки щодо наближення кандидатів до ЄС.

Раніше повідомлялося, що країни-учасниці саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі, звернулися до міжнародної спільноти із закликом активізувати підтримку України, а також підтвердили зусилля щодо пошуку дипломатичного шляху до тривалого миру.

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Автор: 

Греція (606) Одеса (5509) Одеська область (3303) торгівля (1345) транспорт (1409) Одеський район (196)


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Якщо морський коридор, під охороню натівських есмінців, корветів, авіаносців - та ніхто ж не проти!
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12.06.2025 00:19 Відповісти
коридор включав би транспортну залізницю, електричні та газові мережі. Джерело: https://censor.net/ua/n3557430
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12.06.2025 00:55 Відповісти
За його словами, коридор включав би транспортну залізницю, електричні та газові мережі. Джерело: https://censor.net/ua/n3557430
- що не зрозуміло ?
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12.06.2025 00:59 Відповісти
І ще попросив не бити по раzzійським нпз.
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12.06.2025 01:02 Відповісти
Ну і газ з рашки щоб йшов безперебійно
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12.06.2025 01:03 Відповісти
Така ось любов єс до України. Євробляді
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12.06.2025 01:05 Відповісти
 
 