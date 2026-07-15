Вучич отказался подписать декларацию саммита "Юго-Восточная Европа — Украина"
Президент Сербии Александар Вучич стал единственным лидером на саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" в Киеве, который не поддержал совместную декларацию о продолжении политической, военной, финансовой поддержки и поддержки в сфере безопасности Украины и усилении давления на Россию.
Об этом он заявил во время беседы с сербскими журналистами после саммита, передает N1, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я единственный, кто не подписал эту декларацию", — сказал Вучич.
О чем говорится в декларации?
В документе участники саммита осудили российскую агрессию, подтвердили суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призвали к ужесточению санкций против России.
Вучич во второй раз отказался поддержать декларацию
- Напомним, что в 2025 году президент Сербии Александар Вучич также не подписал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который тогда прошел в Одессе.
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