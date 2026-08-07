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Новини Відео Відносини України та Сербії
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Зеленський прибув до Сербії: зустрінеться з Вучичем та Мацутом. ВIДЕО

У п'ятницю, 7 серпня, президент Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"Прибув до Сербії разом із командою. Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання", - заявив президент.

Він додав, що "Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський здійснить перший офіційний візит до Сербії та проведе зустріч із президентом Александром Вучичем.

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Автор: 

візит (1782) Зеленський Володимир (26610) Сербія (372) Вучич Александр (127)
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Топ коментарі
+6
Що він там забув? Турист наш
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07.08.2026 19:43 Відповісти
+6
Якого х@я туди поперся? ТурИст, блн нах!! С@ка, хоть тиждень посидь у Києві, дай поспати, урод!!
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07.08.2026 19:47 Відповісти
+5
Це сарказм чи ілюзії?
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07.08.2026 19:45 Відповісти

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