Зеленський прибув до Сербії: зустрінеться з Вучичем та Мацутом. ВIДЕО
У п'ятницю, 7 серпня, президент Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
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"Прибув до Сербії разом із командою. Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання", - заявив президент.
Він додав, що "Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги".
Що передувало
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський здійснить перший офіційний візит до Сербії та проведе зустріч із президентом Александром Вучичем.
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