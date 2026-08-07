Зеленский прибыл в Сербию: встретится с Вучичем и Мацутом. ВИДЕО
В пятницу, 7 августа, президент Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Прибыл в Сербию вместе с командой. Сегодня и завтра запланированы важные переговоры – с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом. Будем говорить о расширении экономических связей между нашими странами, отношениях с Евросоюзом и других вопросах, которые могут принести пользу нашим народам, а также о вопросах безопасности", – заявил президент.
Он добавил, что "Украина всегда настроена работать конструктивно, взаимовыгодно и на основе взаимного уважения".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию и проведет встречу с президентом Александром Вучичем.
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