8 августа Зеленский впервые посетит Сербию и встретится с Вучичем
Президент Украины Владимир Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию и встретится с президентом Александром Вучичем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении канцелярии президента Сербии, которое передают местные СМИ.
Первая поездка Зеленского в Белград
Встреча лидеров запланирована на субботу, 8 августа. Это будет первый официальный визит Зеленского в Белград с момента его избрания президентом Украины.
Ранее президенты Украины и Сербии неоднократно пересекались на международных форумах и саммитах за пределами своих стран.
О чем будут говорить президенты
В ходе переговоров стороны планируют обсудить европейский путь Украины и Сербии, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также вопросы энергетики.
Президент Сербии также отметил, что стороны могут обсудить и другие направления сотрудничества, в частности в сфере культуры и спорта.
"Я считаю, что мы обсудим, как и каким образом мы можем помочь друг другу в этом вопросе, и, если возможно, чему-то научимся друг у друга", — заявил Вучич.
Отдельно он прокомментировал вопрос о возможном присоединении Сербии к санкциям против России.
"Сербия определила свою позицию четыре с половиной года назад, и она не изменилась за прошедший период и останется такой в ближайшем будущем", — подчеркнул президент.
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