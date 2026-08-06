8 августа Зеленский впервые посетит Сербию и встретится с Вучичем

Президент Украины Владимир Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию и встретится с президентом Александром Вучичем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении канцелярии президента Сербии, которое передают местные СМИ.

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Первая поездка Зеленского в Белград

Встреча лидеров запланирована на субботу, 8 августа. Это будет первый официальный визит Зеленского в Белград с момента его избрания президентом Украины.

Ранее президенты Украины и Сербии неоднократно пересекались на международных форумах и саммитах за пределами своих стран.

О чем будут говорить президенты

В ходе переговоров стороны планируют обсудить европейский путь Украины и Сербии, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также вопросы энергетики.

Президент Сербии также отметил, что стороны могут обсудить и другие направления сотрудничества, в частности в сфере культуры и спорта.

"Я считаю, что мы обсудим, как и каким образом мы можем помочь друг другу в этом вопросе, и, если возможно, чему-то научимся друг у друга", — заявил Вучич.

Отдельно он прокомментировал вопрос о возможном присоединении Сербии к санкциям против России.

"Сербия определила свою позицию четыре с половиной года назад, и она не изменилась за прошедший период и останется такой в ближайшем будущем", — подчеркнул президент.

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