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Зеленский подписал указы об увольнении ещё четырёх послов
6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отзыве послов из четырёх стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины.
Кадровые решения в отношении послов
- указом №709/2026 Василий Кирилич уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия;
- указом №710/2026 Владимир Шкуров уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания;
- указом №711/2026 Олег Герасименко уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Черногории;
- указом №712/2026 Маркиян Чучук уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Пакистан.
Предыдущие увольнения дипломатов
Ранее, 3 августа, президент уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Помимо нее, были уволены еще шесть украинских дипломатических представителей.
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