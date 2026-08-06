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Новости Дипломатический корпус
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Зеленский подписал указы об увольнении ещё четырёх послов

Зеленский уволил четырех послов

6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отзыве послов из четырёх стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины.

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Кадровые решения в отношении послов

  • указом №709/2026 Василий Кирилич уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия;
  • указом №710/2026 Владимир Шкуров уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания;
  • указом №711/2026 Олег Герасименко уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Черногории;
  • указом №712/2026 Маркиян Чучук уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Пакистан.

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Предыдущие увольнения дипломатов

Ранее, 3 августа, президент уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Помимо нее, были уволены еще шесть украинских дипломатических представителей.

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Автор: 

Албания (93) Зеленский Владимир (25461) Пакистан (185) посол (1889) Хорватия (301) Черногория (207)
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Топ комментарии
+15
Ослів міняє на ослиць.
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06.08.2026 20:51 Ответить
+12
Имитация рабочего процесса.
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06.08.2026 20:47 Ответить
+9
Кадровые дипломаты скоро, похоже, вымрут как мамонты. Есть такая тенденция.
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06.08.2026 21:05 Ответить

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