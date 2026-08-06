Зеленский подписал указы об увольнении ещё четырёх послов

6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отзыве послов из четырёх стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кадровые решения в отношении послов

указом №709/2026 Василий Кирилич уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия;

уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия; указом №710/2026 Владимир Шкуров уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания;

уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания; указом №711/2026 Олег Герасименко уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Черногории;

уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Черногории; указом №712/2026 Маркиян Чучук уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Пакистан.

Читайте: Зеленский поручил подготовить план специальной санкционной операции для ограничения военной промышленности РФ

Предыдущие увольнения дипломатов

Ранее, 3 августа, президент уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Помимо нее, были уволены еще шесть украинских дипломатических представителей.

Читайте также: В отношениях Украины и Польши самый сложный этап уже позади, — посол