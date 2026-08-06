Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів

Президент України Володимир Зеленський 6 серпня підписав укази про звільнення послів у чотирьох країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс президента України.

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Кадрові рішення щодо послів

указом № 709/2026 Василь Кирилич звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія;

звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія; указом № 710/2026 Володимир Шкуров звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія;

звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія; указом № 711/2026 Олег Герасименко звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії;

звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії; указом № 712/2026 Маркіян Чучук звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан.

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Попередні звільнення дипломатів

Раніше, 3 серпня, президент звільнив посла України в США Ольгу Стефанішину.

Крім неї, було звільнено ще шістьох українських дипломатичних представників.

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