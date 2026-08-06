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Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів
Президент України Володимир Зеленський 6 серпня підписав укази про звільнення послів у чотирьох країнах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс президента України.
Кадрові рішення щодо послів
- указом № 709/2026 Василь Кирилич звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія;
- указом № 710/2026 Володимир Шкуров звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія;
- указом № 711/2026 Олег Герасименко звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії;
- указом № 712/2026 Маркіян Чучук звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан.
Попередні звільнення дипломатів
Раніше, 3 серпня, президент звільнив посла України в США Ольгу Стефанішину.
Крім неї, було звільнено ще шістьох українських дипломатичних представників.
Топ коментарі
+15 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар06.08.2026 20:51 Відповісти Посилання
+12 Wlad West
показати весь коментар06.08.2026 20:47 Відповісти Посилання
+9 Дан Корвин
показати весь коментар06.08.2026 21:05 Відповісти Посилання
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