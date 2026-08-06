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Новини Дипломатичний корпус
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Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів

Зеленський звільнив чотирьох послів

Президент України Володимир Зеленський 6 серпня підписав укази про звільнення послів у чотирьох країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс президента України.

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Кадрові рішення щодо послів

  • указом № 709/2026 Василь Кирилич звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія;
  • указом № 710/2026 Володимир Шкуров звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія;
  • указом № 711/2026 Олег Герасименко звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії;
  • указом № 712/2026 Маркіян Чучук звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан.

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Попередні звільнення дипломатів

Раніше, 3 серпня, президент звільнив посла України в США Ольгу Стефанішину.

Крім неї, було звільнено ще шістьох українських дипломатичних представників.

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Автор: 

Албанія (94) Зеленський Володимир (26610) Пакистан (75) посол (1164) Хорватія (260) Чорногорія (167)
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Топ коментарі
+15
Ослів міняє на ослиць.
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06.08.2026 20:51 Відповісти
+12
Имитация рабочего процесса.
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06.08.2026 20:47 Відповісти
+9
Кадровые дипломаты скоро, похоже, вымрут как мамонты. Есть такая тенденция.
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06.08.2026 21:05 Відповісти

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