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Окрім Стефанішиної, Зеленський звільнив ще шістьох українських послів

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Хоманця з посади надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці та Державі Лівія, а також Василя Химинця, Валерія Євдокимова та Валерія Жовтенка з посад послів України в Австрії, Таджикистані та Киргизстані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні укази №698/2026, №699/2026, №700/2026 та №701/2026 оприлюднені у понеділок.

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Також президент звільнив Катерину Зеленко з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур та надзвичайного і повноважного посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Відповідний указ №702/2026 оприлюднений на сайті глави держави.

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Окреме рішення щодо Стефанішиної

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.

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Автор: 

Австрія (750) Зеленський Володимир (26564) Киргизстан (133) Лівія (85) посол (1159) Сінгапур (37) Таджикистан (36) звільнення (1842) Туніс (21)
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Топ коментарі
+7
Пора вже й лисому з Пікаловим на тяжку працю - послами. Не все ж пики свинячі корчити зі сцени.
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03.08.2026 21:25 Відповісти
+5
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03.08.2026 21:41 Відповісти
+3
Хіба Умеров стільки один потягне?
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03.08.2026 21:19 Відповісти

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