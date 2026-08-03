Окрім Стефанішиної, Зеленський звільнив ще шістьох українських послів

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Хоманця з посади надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці та Державі Лівія, а також Василя Химинця, Валерія Євдокимова та Валерія Жовтенка з посад послів України в Австрії, Таджикистані та Киргизстані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні укази №698/2026, №699/2026, №700/2026 та №701/2026 оприлюднені у понеділок.

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Також президент звільнив Катерину Зеленко з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур та надзвичайного і повноважного посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Відповідний указ №702/2026 оприлюднений на сайті глави держави.

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Окреме рішення щодо Стефанішиної

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.

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