Окрім Стефанішиної, Зеленський звільнив ще шістьох українських послів
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Хоманця з посади надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці та Державі Лівія, а також Василя Химинця, Валерія Євдокимова та Валерія Жовтенка з посад послів України в Австрії, Таджикистані та Киргизстані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні укази №698/2026, №699/2026, №700/2026 та №701/2026 оприлюднені у понеділок.
Також президент звільнив Катерину Зеленко з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур та надзвичайного і повноважного посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.
Відповідний указ №702/2026 оприлюднений на сайті глави держави.
Окреме рішення щодо Стефанішиної
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.
Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.
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