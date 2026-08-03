Зеленський доручив посилити підготовку дипломатів і активніше просувати наративи України за кордоном

Президент Володимир Зеленський закликав українських послів активніше працювати з традиційними медіа, блогерами та інфлюенсерами, щоб доносити позицію України за кордоном. Також він наголосив на необхідності знання мов, культури країн перебування та регулярних поїздок дипломатів в Україну.

Про це глава держави заявив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, передає Цензор.НЕТ

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"Українська позиція, наша думка, наш погляд, наші наративи, наші потреби повинні бути й звучати доступно в подкастах, у соцмережах, у блогерів та інфлюенсерів. Але при цьому – і в кожному зі звичних медіа, які ще впливають, цитуються, мають політичне значення та реальну змогу зберігати увагу до України, а отже, посилювати підтримку для України та повагу до нашої громади в країні", - наголосив президент.

Посли мають знати мову й культуру країн, де працюють

Щоб завжди був результат для України, ви та ваші ключові співробітники в посольстві мають говорити однією мовою – в усіх сенсах – із тими, хто ухвалює рішення і може допомогти. У нас є традиційна, вже багаторічна вада нашої дипломатичної служби, що з усіма мовами, крім англійської, дефіцит. Прошу підготувати системні рішення, які зможуть це змінити. Треба орієнтуватися глибоко в цінностях, святах і болі кожного народу, де працюєте, в культурі та знати мову.

Зеленський закликав послів більше знати про те, що і як відбувається в Україні.

"Вам треба бувати в Україні регулярно, жити з Україною одним життям і відчувати, що українці переживають. Кожен з українських послів має відчувати, як це – фронт, як це – прифронтова чи прикордонна громада, як це – відновлення після обстрілів. Кожен посол має відчувати, як це, коли пусті пускові у ППО, а росіяни б’ють балістикою", - зауважив президент.

Доручив посилити підготовку дипломатів

"Враховуючи все це, треба ретельніше підбирати й готувати заміни у складі посольств, а тим, хто повертається в Україну, треба пропонувати рівень посад, який дійсно відповідатиме їх внеску в спільний результат України й досвіду, який є в наших людей тут і який був набутий співробітником посольства в країні роботи. Інакше є ризик втратити для дипломатичної системи досвідчених фахівців, чого ми собі дозволити не можемо", - додав очільник держави.