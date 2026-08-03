Зеленский поручил усилить подготовку дипломатов и активнее продвигать нарративы Украины за рубежом

Президент Владимир Зеленский призвал украинских послов более активно взаимодействовать с традиционными СМИ, блогерами и инфлюенсерами, чтобы доносить позицию Украины за рубежом. Также он подчеркнул необходимость знания языков и культуры стран пребывания, а также регулярных поездок дипломатов в Украину.

Об этом глава государства заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Украинская позиция, наше мнение, наш взгляд, наши нарративы, наши потребности должны быть и звучать доступно в подкастах, в соцсетях, у блогеров и инфлюенсеров. Но при этом — и в каждом из привычных СМИ, которые еще имеют влияние, цитируются, обладают политическим значением и реальной возможностью привлекать внимание к Украине, а значит, усиливать поддержку Украины и уважение к нашему сообществу в стране", — подчеркнул президент.

Послы должны знать язык и культуру стран, где работают

Чтобы всегда был результат для Украины, вы и ваши ключевые сотрудники в посольстве должны говорить на одном языке — во всех смыслах — с теми, кто принимает решения и может помочь. У нас есть традиционный, уже многолетний недостаток нашей дипломатической службы: дефицит знания всех языков, кроме английского. Прошу подготовить системные решения, которые смогут это изменить. Нужно глубоко ориентироваться в ценностях, праздниках и страданиях каждого народа, в стране которого вы работаете, в культуре и знать язык.

Зеленский призвал послов больше знать о том, что и как происходит в Украине.

"Вам нужно регулярно бывать в Украине, жить с Украиной одной жизнью и чувствовать то, что переживают украинцы. Каждый из украинских послов должен почувствовать, каково это – фронт, каково это – прифронтовая или приграничная громада, каково это – восстановление после обстрелов. Каждый посол должен почувствовать, каково это, когда пусты пусковые установки ПВО, а россияне бьют баллистическими ракетами", – отметил президент.

Поручил усилить подготовку дипломатов

"Учитывая все это, нужно тщательнее подбирать и готовить смену в составе посольств, а тем, кто возвращается в Украину, нужно предлагать должности, которые действительно будут соответствовать их вкладу в общий результат Украины и опыту, который есть у наших людей здесь и который был приобретен сотрудником посольства в стране пребывания. В противном случае существует риск потерять для дипломатической системы опытных специалистов, чего мы себе позволить не можем", — добавил глава государства.