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Помимо Стефанишиной Зеленский уволил ещё шестерых украинских послов

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Хоманца с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике и Ливийском Государстве, а также Василия Химинца, Валерия Евдокимова и Валерия Жовтенко с должностей послов Украины в Австрии, Таджикистане и Кыргызстане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы № 698/2026, № 699/2026, № 700/2026 и № 701/2026 были обнародованы в понедельник.

Также президент уволил Екатерину Зеленко с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Брунее-Даруссаламе по совместительству.

Соответствующий указ № 702/2026 опубликован на сайте главы государства.

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Отдельное решение в отношении Стефанишиной

Напомним, ранее Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Сама Стефанишина в социальной сети Facebook заявила, что это было её решение уйти с должности.

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Автор: 

Австрия (892) Зеленский Владимир (25414) Кыргызстан (262) Ливия (677) посол (1883) Сингапур (44) Таджикистан (94) увольнение (2782) Тунис (79)
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Топ комментарии
+14
А тую інструкторшу з мінету не звільнив? Цікаво…
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03.08.2026 21:18 Ответить
+5
Пора вже й лисому з Пікаловим на тяжку працю - послами. Не все ж пики свинячі корчити зі сцени.
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03.08.2026 21:25 Ответить
+4
Ішака вже давно треба попросити *****. Це обкурене чмо - джерело усіх проблем та беззаконня. Мохнате чмо втратило усі береги і є загрозою втрати державності країни. Бутафорний "картковий майдан" треба змінювати гаслами: "Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком". Країна є заручницею безтолкового ішака, який намагається втриматись на троні та уникнути сухої верби. Геть обкуреного ішака!
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03.08.2026 21:33 Ответить

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