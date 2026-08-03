Помимо Стефанишиной Зеленский уволил ещё шестерых украинских послов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Хоманца с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Тунисской Республике и Ливийском Государстве, а также Василия Химинца, Валерия Евдокимова и Валерия Жовтенко с должностей послов Украины в Австрии, Таджикистане и Кыргызстане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы № 698/2026, № 699/2026, № 700/2026 и № 701/2026 были обнародованы в понедельник.

Также президент уволил Екатерину Зеленко с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Брунее-Даруссаламе по совместительству.

Соответствующий указ № 702/2026 опубликован на сайте главы государства.

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Отдельное решение в отношении Стефанишиной

Напомним, ранее Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Сама Стефанишина в социальной сети Facebook заявила, что это было её решение уйти с должности.

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