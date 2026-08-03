Зеленский анонсировал запуск Карпатской инициативы с участием стран региона
Президент Владимир Зеленский объявил о запуске Карпатской инициативы, призванной объединить страны Карпатского региона вокруг вопросов безопасности, экономики, логистики, туризма и послевоенного восстановления Украины.
Об этом глава государства заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Мы запустили направление Карпатской инициативы. Это новая инициатива. Почему возникла такая идея? Потому что не все страны готовы укреплять нас оружием, но хотят быть вместе в гуманитарной сфере, в сфере безопасности, в экономике. Думают о восстановлении Украины. Это тоже важно. Когда соседние страны думают о восстановлении, это также вера в Украину, в то, что все будет мирно. И у нас будет мир. Это также важный сигнал", — отметил Зеленский.
Что такое Карпатская инициатива
Карпатская инициатива — это страны, которые связаны между собой не только геополитически, не только по соседству. Это страны, у которых есть общие экономические и интересы в сфере безопасности, которые связаны прекрасными Карпатами. Речь идет о логистике, экономике и безопасности.
"Мы видели в этом и культуру, и будущий туризм. Я рассказал об этой идее президентам Евросовета и Еврокомиссии. Им она очень понравилась", — добавил Зеленский.
Развитие программ для Карпат
По словам Зеленского, формат запустят осенью, даты обсуждаются, и уже есть поддержка со стороны Евросоюза.
В состав инициативы войдут
- Украина,
- Румыния,
- Австрия,
- Сербия,
- Венгрия,
- Польша,
- Чехия,
- Словакия.
"Нам понадобятся в будущем программы для Карпат — в сфере финансов, туризма, экономики, безопасности. И опять же, не только для украинских Карпат. ... Эта инициатива — то, вокруг чего мы все можем объединиться. Нам это нужно", — подчеркнул президент Украины.
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