Зеленский анонсировал запуск Карпатской инициативы с участием стран региона

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске Карпатской инициативы, призванной объединить страны Карпатского региона вокруг вопросов безопасности, экономики, логистики, туризма и послевоенного восстановления Украины.

Об этом глава государства заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы запустили направление Карпатской инициативы. Это новая инициатива. Почему возникла такая идея? Потому что не все страны готовы укреплять нас оружием, но хотят быть вместе в гуманитарной сфере, в сфере безопасности, в экономике. Думают о восстановлении Украины. Это тоже важно. Когда соседние страны думают о восстановлении, это также вера в Украину, в то, что все будет мирно. И у нас будет мир. Это также важный сигнал", — отметил Зеленский.

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Что такое Карпатская инициатива

Карпатская инициатива — это страны, которые связаны между собой не только геополитически, не только по соседству. Это страны, у которых есть общие экономические и интересы в сфере безопасности, которые связаны прекрасными Карпатами. Речь идет о логистике, экономике и безопасности.

"Мы видели в этом и культуру, и будущий туризм. Я рассказал об этой идее президентам Евросовета и Еврокомиссии. Им она очень понравилась", — добавил Зеленский.

Развитие программ для Карпат

По словам Зеленского, формат запустят осенью, даты обсуждаются, и уже есть поддержка со стороны Евросоюза.

В состав инициативы войдут

Украина,

Румыния,

Австрия,

Сербия,

Венгрия,

Польша,

Чехия,

Словакия.

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"Нам понадобятся в будущем программы для Карпат — в сфере финансов, туризма, экономики, безопасности. И опять же, не только для украинских Карпат. ... Эта инициатива — то, вокруг чего мы все можем объединиться. Нам это нужно", — подчеркнул президент Украины.