Зеленський анонсував запуск Карпатської ініціативи за участю країн регіону

Президент Володимир Зеленський заявив про започаткування Карпатської ініціативи, яка має об'єднати країни Карпатського регіону навколо питань безпеки, економіки, логістики, туризму та післявоєнного відновлення України.

Про це глава держави заявив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, передає Цензор.НЕТ

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"Ми почали трек Карпатської ініціативи. Це нова ініціатива. Чому така ідея виникла? Тому що не всі країни готові посилювати нас зброєю, але хочуть бути разом в гуманітарному треку, в безпековому, в економіці. Думають про відновлення України. Це також важливо. Коли країни-сусіди думають про відновлення, то це також віра в Україну, що все буде мирно. І в нас буде мир. Це також важливий сигнал", - зазначив Зеленський.

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Що таке Карпатська ініціатива

Карпатська ініціатива – це країни, які пов'язані між собою не тільки геополітично, не тільки по-сусідськи. Це країни, в яких є економічний і безпековий інтерес, які пов'язані прекрасними Карпатами. Це про логістику, економіку й про безпеку.

"Ми бачили в цьому і культуру, і майбутній туризм. Я розповів цю ідею президентам Євроради та Єврокомісії. Їм дуже сподобалось", - додав Зеленський.

Розвиток програм для Карпат

За словами Зеленського формат запустять восени, дати проговорюють і наявна підтримка від дати Євросоюзу.

До складу ініціативи увійдуть

Україна,

Румунія,

Австрія,

Сербія,

Угорщина,

Польща,

Чехія,

Словаччина.

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"Нам потрібні будуть в майбутньому програми для Карпат – для фінансів, туризму, економіки, безпеки. І знов-таки, не тільки для українських Карпат. ... Ця ініціатива – це те, навколо чого можна нам усім об'єднатися. Нам це потрібно", - наголосив президент України.