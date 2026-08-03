Україна розширить локалізацію виробництва західного озброєння та працює над отриманням нових пакетів ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента, генерала Павла Паліси за результатами виконання наших оборонних домовленостей із партнерами.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Постачання ракет для ППО
"Перше – ППО. Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України. Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз", - розповів президент.
Локалізація виробництва в Україні
Також йшлося про локалізацію в Україні необхідних видів західного озброєння. Зеленський анонсував суттєве розширення цієї сфери, однак розкрити деталей наразі не може.
"Наразі без деталей, але дякую партнерам в Європі за готовність саме так довгостроково підтримувати нашу стійкість через локалізацію та спільні оборонні виробництва", - заявив глава держави.
Нові рішення щодо ракетних систем
Крім того, президент розповів, що під час нещодавнього візиту української делегації до США досягнуто домовленостей про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між українськими та американськими компаніями.
Наразі триває підготовка відповідних документів та комунікація між компаніями.
Координація процесів
"Генерал Паліса координуватиме цю роботу з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками. Буде більше сили для наших воїнів", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль