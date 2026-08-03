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Новости ПВО Украины Развитие ПВО в Украине Производство оружия
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Украина расширит локализацию производства западного вооружения и работает над получением новых комплексов ПВО, — Зеленский

Паліса

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента, генерала Павла Палисы, о результатах выполнения наших оборонных договоренностей с партнерами.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Поставки ракет для ПВО

"Во-первых — ПВО. Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет. Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых установках, а не на складах где-то вдали от реальных угроз", — рассказал президент.

Локализация производства в Украине

Также речь шла о локализации в Украине необходимых видов западного вооружения. Зеленский анонсировал существенное расширение этой сферы, однако раскрыть детали пока не может.

"Пока без подробностей, но благодарю партнеров в Европе за готовность именно так долгосрочно поддерживать нашу устойчивость через локализацию и совместное оборонное производство", — заявил глава государства.

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Новые решения по ракетным системам

Кроме того, президент рассказал, что во время недавнего визита украинской делегации в США были достигнуты договоренности о нескольких особых вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между украинскими и американскими компаниями.

В настоящее время продолжается подготовка соответствующих документов и взаимодействие между компаниями.

Координация процессов

"Генерал Палиса будет координировать эту работу с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями. У наших воинов будет больше сил", — добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25414) США (30276) Палиса Павел (69)
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Топ комментарии
+2
ПиЗЕдять
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03.08.2026 19:12 Ответить
+2
Що там виготовляємо спільно?Ракети до ППО чи балістику?Тупий,обдовбаний ішак.
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03.08.2026 19:13 Ответить
+2
Племя вже повірило -ура!!!!
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03.08.2026 19:14 Ответить

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