Украина расширит локализацию производства западного вооружения и работает над получением новых комплексов ПВО, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента, генерала Павла Палисы, о результатах выполнения наших оборонных договоренностей с партнерами.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Поставки ракет для ПВО
"Во-первых — ПВО. Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет. Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых установках, а не на складах где-то вдали от реальных угроз", — рассказал президент.
Локализация производства в Украине
Также речь шла о локализации в Украине необходимых видов западного вооружения. Зеленский анонсировал существенное расширение этой сферы, однако раскрыть детали пока не может.
"Пока без подробностей, но благодарю партнеров в Европе за готовность именно так долгосрочно поддерживать нашу устойчивость через локализацию и совместное оборонное производство", — заявил глава государства.
Новые решения по ракетным системам
Кроме того, президент рассказал, что во время недавнего визита украинской делегации в США были достигнуты договоренности о нескольких особых вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между украинскими и американскими компаниями.
В настоящее время продолжается подготовка соответствующих документов и взаимодействие между компаниями.
Координация процессов
"Генерал Палиса будет координировать эту работу с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями. У наших воинов будет больше сил", — добавил Зеленский.
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