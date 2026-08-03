Україна готує ще 15 дронових угод із державами-партнерами, - Зеленський

Індустрія дронів

Україна працює над укладенням ще 15 міжнародних угод у форматі Drone deals, які передбачають довгострокову співпрацю з партнерами у сфері виробництва та розвитку безпілотних технологій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це президент Володимир Зеленський заявив під час загальної наради послів у Києві.

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Уже укладено дев'ять угод

За словами глави держави, формат Drone deals передбачає не лише експорт українських безпілотників, а й інтеграцію українського бойового досвіду в оборонні системи держав-партнерів.

"Коли ми кажемо про Drone deals, йдеться не просто експорт тих чи інших дронів. Це формат, що інтегрує наш український досвід захисту у війні з оборонними спроможностями наших партнерів", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що наразі Україна вже уклала дев'ять таких угод, а ще 15 перебувають у роботі.

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Партнери отримують сучасну оборону, Україна – фінансування

За словами Зеленського, у межах Drone deals українські експертні команди оцінюють потреби партнерів у сфері протиповітряної оборони та пропонують довгострокові рішення, розраховані щонайменше на десять років співпраці.

"Завдяки формату Drone deals Україна отримує довгострокове, щорічне фінансування для українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону", – наголосив президент.

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