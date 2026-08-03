Украина готовит еще 15 дроновых соглашений с государствами-партнерами, - Зеленский

Индустрия дронов

Украина работает над заключением еще 15 международных соглашений в формате Drone deals, которые предусматривают долгосрочное сотрудничество с партнерами в сфере производства и развития беспилотных технологий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общего совещания послов в Киеве.

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Уже заключено девять соглашений

По словам главы государства, формат Drone deals предусматривает не только экспорт украинских беспилотников, но и интеграцию украинского боевого опыта в оборонные системы государств-партнеров.

"Когда мы говорим о Drone deals, речь идет не просто об экспорте тех или иных дронов. Это формат, который интегрирует наш украинский опыт защиты в войне с оборонными возможностями наших партнеров", — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что на данный момент Украина уже заключила девять таких соглашений, а еще 15 находятся в стадии разработки.

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Партнеры получают современную систему обороны, Украина — финансирование

По словам Зеленского, в рамках Drone deals украинские экспертные команды оценивают потребности партнеров в сфере противовоздушной обороны и предлагают долгосрочные решения, рассчитанные как минимум на десять лет сотрудничества.

"Благодаря формату Drone deals Украина получает долгосрочное ежегодное финансирование для украинских оборонных производств, устойчивую финансовую основу для оборонной отрасли. Партнеры же получают современную оборону", — подчеркнул президент.

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