Украина впервые экспортировала готовые боевые дроны: армия США получила 2000 FPV F10

Индустрия дронов

Украинская компания F-Drones завершила поставку 2000 ударных FPV-дронов F10 в США в рамках первой фазы проекта Drone Dominance, реализуемого для Министерства обороны США.

Об этом сообщается в соцсетях компании, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вся партия уже доставлена американской стороне и в настоящее время проходит официальную процедуру приемки (acceptance). После успешного завершения этой процедуры первый контракт будет считаться полностью выполненным. Это стал первый случай, когда Украина официально разрешила экспорт готовых боевых беспилотников украинского производства. До этого экспортные разрешения касались преимущественно отдельных технологий, компонентов или услуг", - сообщили в компании.

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Как отметили в F-Drones, по результатам испытаний в США беспилотники вошли в число победителей отбора среди 25 участников.

"Путь к контракту начался в феврале 2026 года, когда американская компания UDD Tech Corp, представляющая продукцию F-Drones в США, приняла участие в первом этапе программы Drone Dominance – Gauntlet I. Испытания проходили на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия), где американские военные оценивали перспективные ударные беспилотные системы. По результатам испытаний украинский F10 занял 6-е место среди 25 участников, вошел в число 11 победителей и получил контракт на поставку 2000 беспилотников в рамках первой фазы проекта. Кроме того, компания UDD Tech Corp была отобрана для участия в следующем этапе программы – Gauntlet II", – отметили в F-Drones.

Информация о выполнении первой фазы проекта опубликована на официальном сайте программы Drone Dominance.

В компании подчеркнули, что этот контракт свидетельствует о том, что украинские боевые технологии соответствуют требованиям США.

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"Для выполнения контракта 1 июля 2026 года Государственная служба экспортного контроля Украины выдала разрешение на экспорт партии ударных беспилотников F10 в США. Компания прошла полный цикл согласований в соответствии с действующим законодательством в сфере государственного экспортного контроля и получила положительное решение Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Это больше, чем просто выполнение отдельного контракта. Это подтверждение того, что украинские боевые технологии соответствуют требованиям одного из самых взыскательных военных заказчиков в мире. Так воплощается в жизнь стратегическое партнерство Украины и США", — подчеркнули в F-Drones.

Кроме того, в компании отметили, что этот проект демонстрирует: украинские производители способны не только создавать технологии, проверенные в реальных боевых условиях, но и проходить сложные процедуры экспортного контроля, а также выполнять международные оборонные контракты в соответствии с самыми высокими стандартами.