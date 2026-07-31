Україна вперше експортувала готові бойові дрони: Армія США отримала 2000 FPV F10

Індустрія дронів

Українська компанія F-Drones завершила поставку 2000 ударних FPV-дронів F10 до США в межах першої фази проєкту Drone Dominance, що реалізується для Департаменту війни США.

Про це повідомляється в соцмережах компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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"Уся партія вже доставлена американській стороні та наразі проходить офіційну процедуру приймання (acceptance). Після успішного завершення цієї процедури перший контракт вважатиметься повністю виконаним. Це стало першим випадком, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників українського виробництва. До цього експортні дозволи стосувалися переважно окремих технологій, компонентів або послуг", - повідомили в компанії.

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Як зазначили в F-Drones, за результатами випробувань в США безпілотники увійшли до переможців відбору серед 25 учасників.

"Шлях до контракту розпочався у лютому 2026 року, коли американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance – Gauntlet I. Випробування проходили на військовій базі Форт-Беннінг (штат Джорджія), де американські військові оцінювали перспективні ударні безпілотні системи. За результатами випробувань український F10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов до числа 11 переможців та отримав контракт на постачання 2000 безпілотників у межах першої фази проєкту. Крім того, UDD Tech Corp була відібрана до участі в наступному етапі програми – Gauntlet II", - зазначили в F-Drones.

Інформація про виконання першої фази проєкту оприлюднена на офіційному сайті програми Drone Dominance.

В компанії наголосили, що цей контракт свідчить про те, що українські бойові технології відповідають вимогам США.

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"Для виконання контракту 1 липня 2026 року Державна служба експортного контролю України видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F10 до США. Компанія пройшла повний цикл погоджень відповідно до чинного законодавства у сфері державного експортного контролю та отримала позитивне рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Це більше, ніж виконання окремого контракту. Це підтвердження того, що українські бойові технології відповідають вимогам одного з найвибагливіших військових замовників у світі. Так втілюється в життя стратегічне партнерство України і США", – наголосили в F-Drones.

Крім того, в компанії зазначили, що цей проєкт демонструє, що українські виробники здатні не лише створювати технології, перевірені реальними бойовими умовами, а й проходити складні процедури експортного контролю та виконувати міжнародні оборонні контракти за найвищими стандартами.