Украина и Латвия договорились о совместном развитии производства БПЛА и инфраструктуры для их испытаний

Индустрия дронов

В четверг, 30 июля, Министерство обороны Латвии и украинские партнеры подписали меморандумы о взаимопонимании, предусматривающие расширение сотрудничества в области производства беспилотных систем, передачи технологий и развития инфраструктуры для испытаний решений двойного назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Латвии.

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О чем эти меморандумы?

Подписанные меморандумы укрепляют сотрудничество между министерствами обороны, экономики, Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA), компанией SIA "Baltic Forces", украинскими компаниями-партнерами, а также Рижским техническим университетом и Латвийской ассоциацией военных технологий, дронов и робототехники.

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Их цель - содействовать реализации масштабных инвестиционных проектов в;

в сфере производства беспилотных систем,

передачи технологий и

создания в Латвии современной инфраструктуры для испытания технологий двойного назначения.

Подписанные меморандумы охватывают несколько взаимодополняющих направлений сотрудничества: привлечение инвестиций в разработку и производство беспилотных систем и их компонентов, передачу технологий и укрепление промышленного потенциала, а также развитие инфраструктуры для демонстрации, испытания и внедрения инноваций.

Тесное партнерство с украинскими компаниями

Важное значение для сотрудничества имеет тесное партнерство с украинскими компаниями, которые в последние годы накопили уникальный опыт и знания в сфере разработки беспилотных систем и решений двойного назначения в реальных боевых условиях.

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Сотрудничество, начатое в начале июня, предусматривает долгосрочное развитие в Латвии разработки, производства и испытаний беспилотных систем и технологий двойного назначения, а также передачи технологий.