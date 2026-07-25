Испытанный в Украине разведывательный дрон AR5 будет на вооружении Великобритании

Индустрия дронов

Вооруженные силы Великобритании примут на вооружение беспилотные разведывательные комплексы AR5, которые были опробованы Силами обороны Украины в ходе войны с Россией.

Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно

Как отмечается, беспилотники AR5 заменят устаревшие комплексы Watchkeeper, которые используются ВС Великобритании с 2014 года. Новые дроны начнут поступать в войска до конца года.

Согласно первому контракту, предусмотрена поставка шести AR5, а в целом к 2029 году британские войска должны получить до 24 таких аппаратов.

Сообщается, что беспилотники будут производиться на предприятии португальско-британской компании Tekever, которое вскоре откроется в городе Суиндон на юго-западе Англии. Стоимость сделки оценивается в 400 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих 10 лет.

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Проверенный в Украине

Так, по словам министра обороны Великобритании Веса Стритинга, этот беспилотник разработан для защиты британских солдат и уже проверен в Украине.

"Срок службы Watchkeeper, находящегося на вооружении с 2014 года, подходит к концу. Новый AR5 обладает значительно улучшенной выносливостью, сенсорными возможностями и надежностью, гарантируя, что армия сохранит преимущество в системах наблюдения и разведки, что поможет нашим военным опередить новые угрозы", - рассказал Стритинг.

Что известно об AR5

AR5 - это португальско-британский средневысотный беспилотный самолет с большой продолжительностью полета, разработанный компанией Tekever для выполнения задач морского и наземного наблюдения, поисково-спасательных операций и патрулирования.

История семейства дронов AR5 началась в 2010-х годах с акцентом на гражданский и военный мониторинг государственных границ в рамках миссий Европейского агентства по охране государственных границ и береговой охране.

БПЛА построен по классической самолетной схеме и способен транспортировать до 50 кг полезной нагрузки - оптико-электронных станций, радаров и датчиков.

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Ожидается, что новые комплексы начнут поступать на вооружение Королевских вооруженных сил уже в конце этого года.