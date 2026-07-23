Опыт Украины в сфере БПЛА и ИИ должен определять развитие оборонных технологий стран НАТО, - Залужный

Индустрия дронов

Сегодня Украина стала главной лабораторией современной войны, где формируется новый военно-технологический компонент мира.

Об этом во время круглого стола "UK-Ukraine Industrial Cooperation" в рамках международного авиасалона Фарнборо-2026 (Farnborough International Airshow) заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

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Новая реальность войны

Залужный подчеркнул, что характер боевых действий за последние годы претерпел значительные изменения, которые обнажили абсолютную незащищенность гражданской и энергетической инфраструктуры большинства западных государств.

"Современная война ярко демонстрирует, как относительно небольшие и недорогие боеприпасы успешно действуют на дальность в тысячи километров. Критическая инфраструктура и энергетические объекты становятся особенно уязвимыми. В большинстве стран они абсолютно беззащитны перед такими ударами. Поэтому задача правительств сегодня - обеспечить необходимым вооружением не только армию, но и практически всю экономику", - подчеркнул дипломат.

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По его словам, Украина стала первым государством, которое учится защищать всю свою экономику в режиме реального времени, а потому ее технологический опыт необходим для Альянса.

"Наш опыт в сфере БПЛА, РЭБ, автономных систем и искусственного интеллекта должен формировать развитие оборонных технологий в странах НАТО, потому что это нужно, прежде всего, Альянсу", - подчеркнул Залужный.

Переход от помощи к совместному производству с Великобританией

Оценивая вклад Лондона в защиту Украины, Залужный напомнил, что с 2022 года Великобритания предоставила более 13 млрд фунтов стерлингов непосредственной военной помощи. Эта последовательность создала прочный фундамент для перехода от модели военной помощи к взаимовыгодному партнерству.

"Очень хорошо, что это сотрудничество вышло на новый уровень, когда главным направлением становится не только поддержка Украины, но и совместное создание новых производств. Благодарю организаторов "UK-Ukraine Industrial Cooperation" за усилия на пути развития совместного производства, инвестиций и технологической кооперации", - отметил дипломат.

Залужный также отметил конструктивный диалог с вице-маршалом авиации Марком Дж. Фарреллом, директором Ukraine Capability Hub Министерства обороны Великобритании, который непосредственно координирует военную помощь Украине.

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