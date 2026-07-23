Досвід України у сфері БПЛА та ШІ має формувати розвиток оборонних технологій країн НАТО, - Залужний

Індустрія дронів

Україна сьогодні стала головною лабораторією сучасної війни, де створюється новий військово-технологічний компонент світу..

Про це під час круглого столу "UK-Ukraine Industrial Cooperation" у рамках міжнародного авіасалону Фарнборо-2026 (Farnborough International Airshow) заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

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Нова реальність війни

Залужний акцентував на тому, що характер бойових дій за останні роки зазнав значних трансформацій, які викрили абсолютну незахищеність цивільної та енергетичної інфраструктури більшості західних держав.

"Сучасна війна яскраво демонструє, як відносно невеликі та недорогі боєприпаси успішно діють на дальність у тисячі кілометрів. Критична інфраструктура та енергетичні об'єкти стають особливо вразливими. У більшості країн вони абсолютно беззахисні перед такими ударами. Тож завдання урядів сьогодні — забезпечити необхідні озброєння не лише для армії, а й майже для всієї економіки", — наголосив дипломат.

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За його словами, Україна стала першою державою, яка вчиться захищати всю свою економіку в режимі реального часу, а тому її технологічний досвід є необхідним для Альянсу.

"Наш досвід у сфері БПЛА, РЕБ, автономних систем та штучного інтелекту має формувати розвиток оборонних технологій у країнах НАТО, бо це потрібно, перш за все, Альянсу", — наголосив Залужний.

Перехід від допомоги до спільного виробництва з Британією

Оцінюючи внесок Лондона у захист України, Залужний нагадав, що з 2022 року Велика Британія надала понад 13 млрд фунтів стерлінгів безпосередньої військової допомоги. Ця послідовність створила міцний фундамент для переходу від моделі військової допомоги до взаємовигідного партнерства.

"Дуже добре, що ця співпраця вийшла на новий рівень, коли головним напрямом стає не лише підтримка України, а й спільне створення нових виробництв. Дякую організаторам "UK-Ukraine Industrial Cooperation" за зусилля на шляху розвитку спільного виробництва, інвестицій і технологічної кооперації", — зауважив дипломат.

Залужний також відзначив конструктивний діалог із віце-маршалом авіації Марком Дж. Фарреллом, директором Ukraine Capability Hub Міністерства оборони Великої Британії, який безпосередньо координує військову допомогу Україні.

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