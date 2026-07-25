Випробуваний в Україні розвідувальний дрон AR5 буде на озброєнні Великої Британії

Індустрія дронів

Збройні сили Великої Британії приймуть на озброєння безпілотні розвідувальні комплекси AR5, які були випробувані Силами оборони України у війні з Росією.

Про це повідомило Міністерство оборони Об’єднаного Королівства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо

Як зазначається, безпілотники AR5 замінять застарілі комплекси Watchkeeper, які використовуються ЗС Великої Британії із 2014 року. Нові дрони почнуть надходити до військ до кінця року.

Згідно з першим контрактом передбачається поставка шести AR5, а загалом до 2029 року британські війська мають отримати до 24 таких апаратів.

Повідомляється, що безпілотники виготовлятимуть на підприємстві португальсько-британської компанії Tekever, яке незабаром відкриється у місті Суїндон на південному заході Англії. Вартість угоди оцінюється у £400 мільйонів упродовж наступних 10 років.

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Перевірений в Україні

Так, за словами міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга, цей безпілотник розроблений для захисту британських солдатів і вже перевірений в Україні.

"Терміни служби Watchkeeper, який перебуває на озброєнні з 2014 року, добігає кінця. Новий AR5 пропонує значно покращену витривалість, сенсорні можливості та надійність, гарантуючи, що армія збереже перевагу в системах спостереження та розвідки, що допоможе нашим військовим випередити нові загрози", - розповів Стрітінг.

Що відомо про AR5

AR5 є португальсько-британським середньовисотним безпілотним літаком великої тривалості польоту, розробленим компанією Tekever для виконання завдань морського та наземного спостереження, пошуково-рятувальних операцій і патрулювання.

Історія сімейства дронів AR5 розпочалась у 2010-х роках із фокусом на цивільний і військовий моніторинг державних кордонів у межах місій Європейського агентства з охорони держкордонів та берегової охорони.

БПЛА побудований за класичною літаковою схемою і здатен транспортувати до 50 кг корисного навантаження - оптико-електронних станцій, радарів і датчиків.

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Очікується, що нові комплекси почнуть надходити на озброєння Королівських збройних сил уже наприкінці цього року.