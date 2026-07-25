Випробуваний в Україні розвідувальний дрон AR5 буде на озброєнні Великої Британії
Індустрія дронів
Збройні сили Великої Британії приймуть на озброєння безпілотні розвідувальні комплекси AR5, які були випробувані Силами оборони України у війні з Росією.
Про це повідомило Міністерство оборони Об’єднаного Королівства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
Як зазначається, безпілотники AR5 замінять застарілі комплекси Watchkeeper, які використовуються ЗС Великої Британії із 2014 року. Нові дрони почнуть надходити до військ до кінця року.
Згідно з першим контрактом передбачається поставка шести AR5, а загалом до 2029 року британські війська мають отримати до 24 таких апаратів.
Повідомляється, що безпілотники виготовлятимуть на підприємстві португальсько-британської компанії Tekever, яке незабаром відкриється у місті Суїндон на південному заході Англії. Вартість угоди оцінюється у £400 мільйонів упродовж наступних 10 років.
Перевірений в Україні
Так, за словами міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга, цей безпілотник розроблений для захисту британських солдатів і вже перевірений в Україні.
"Терміни служби Watchkeeper, який перебуває на озброєнні з 2014 року, добігає кінця. Новий AR5 пропонує значно покращену витривалість, сенсорні можливості та надійність, гарантуючи, що армія збереже перевагу в системах спостереження та розвідки, що допоможе нашим військовим випередити нові загрози", - розповів Стрітінг.
Що відомо про AR5
- AR5 є португальсько-британським середньовисотним безпілотним літаком великої тривалості польоту, розробленим компанією Tekever для виконання завдань морського та наземного спостереження, пошуково-рятувальних операцій і патрулювання.
- Історія сімейства дронів AR5 розпочалась у 2010-х роках із фокусом на цивільний і військовий моніторинг державних кордонів у межах місій Європейського агентства з охорони держкордонів та берегової охорони.
- БПЛА побудований за класичною літаковою схемою і здатен транспортувати до 50 кг корисного навантаження - оптико-електронних станцій, радарів і датчиків.
Очікується, що нові комплекси почнуть надходити на озброєння Королівських збройних сил уже наприкінці цього року.
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