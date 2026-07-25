США вперше збили іранський "шахед" дроном Merops, випробуваним в Україні, - ЗМІ

Індустрія дронів

Цього тижня американські військові збили іранський дрон Shahed на Близькому Сході за допомогою дрона-перехоплювача Merops, який пройшов випробування в Україні.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на заяву неназваного американського посадовця, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перше успішне перехоплення

Зазначається, що це перший випадок використання американськими військами системи Merops проти іранських БпЛА в бойових умовах. Перехоплення відбулося в Кувейті.

Видання зазначає, що в Україні за допомогою цієї системи збили вже понад тисячу російських "шахедів". Закупили та розгорнули Merops і декілька країн Східної Європи.

Армія США розгорнула систему Merops на Близькому Сході в березні. Впродовж наступних тижнів американський персонал проходив навчання з її використання.

Читайте також: У Міноборони розповіли про український дрон-перехоплювач LITAVR з системою самонаведення

Характеристики системи

Комплекс розробила американська ініціатива Project Eagle. До його складу входять радар, пускова установка, наземний пункт управління та безпілотник-перехоплювач вартістю близько 15 тисяч доларів.

Систему Merops обслуговує невелика команда, яку можна навчити за кілька днів. Дрон-перехоплювач, який знищує "шахеди" шляхом прямого зіткнення або вибуху поруч із ними, керується за допомогою звичайного геймпада Xbox.

Вартістю 15 тисяч доларів за одиницю, цей перехоплювач дешевший за багато інших антидронових систем у арсеналі Пентагону й пропонує вигідний спосіб збивати "шахеди", не витрачаючи набагато дорожчі ракети, пише видання.

Читайте також: США атакували понад 100 цілей в Ірані, - ЗМІ