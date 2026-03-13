США направили на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів, випробуваних у боях в Україні, - Bloomberg

Індустрія дронів

Армія США відправила на Близький Схід 10 тис. дронів-перехоплювачів Merops, які пройшли випробування в бойових діях в Україні.

Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив міністр армії США Ден Дрісколл, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Йдеться про дрони Merops

Дрісколл розповів, що безпілотники Merops, оснащені штучним інтелектом, були відправлені протягом п'яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.

Дрони Merops були розроблені компанією Project Eagle, оборонним підприємством, яке підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, та були відправлені до України у 2024 році, де вони продемонстрували свою ефективність.

Вартість безпілотників Merops із підтримкою штучного інтелекту становить приблизно від 14 тис. до 15 тисяч доларів за одиницю. Але Дрісколл зазначив, що більші замовлення можуть знизити ціну до 3–5 тисяч доларів за перехоплювач.

Читайте також: Західне ЗМІ повідомило, що Saudi Aramco хоче купити українські дрони-перехоплювачі: "Дикі шершні" заперечили (оновлено)

Це дешевше, ніж іранські дрони Shahed, які коштують щонайменше 20 тисяч доларів і масово використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.

"Насправді ми перебуваємо на кращому кінці кривої витрат. Тож кожного разу, коли Іран запускає дрон, який ми здатні збити, вони втрачають значну суму грошей", - сказав американський міністр.

Трамп заявляв, що допомога не потрібна

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

Читайте також: США перекидають на Близький Схід додаткові кораблі та тисячі морських піхотинців, - WSJ