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Новини Операція США проти Ірану Індустрія дронів
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США направили на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів, випробуваних у боях в Україні, - Bloomberg

Індустрія дронів

США перекидають 10 000 дронів-перехоплювачів на Близький Схід

Армія США відправила на Близький Схід 10 тис. дронів-перехоплювачів Merops, які пройшли випробування в бойових діях в Україні.

Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив міністр армії США Ден Дрісколл, інформує Цензор.НЕТ.

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Йдеться про дрони Merops

Дрісколл розповів, що безпілотники Merops, оснащені штучним інтелектом, були відправлені протягом п'яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.

Дрони Merops були розроблені компанією Project Eagle, оборонним підприємством, яке підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, та були відправлені до України у 2024 році, де вони продемонстрували свою ефективність.

Вартість безпілотників Merops із підтримкою штучного інтелекту становить приблизно від 14 тис. до 15 тисяч доларів за одиницю. Але Дрісколл зазначив, що більші замовлення можуть знизити ціну до 3–5 тисяч доларів за перехоплювач.

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Це дешевше, ніж іранські дрони Shahed, які коштують щонайменше 20 тисяч доларів і масово використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.

"Насправді ми перебуваємо на кращому кінці кривої витрат. Тож кожного разу, коли Іран запускає дрон, який ми здатні збити, вони втрачають значну суму грошей", - сказав американський міністр.

Трамп заявляв, що допомога не потрібна

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

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Автор: 

США (26799) Близький Схід (350) перехоплювач (127)
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Топ коментарі
+25
після заяви Трампа хочу побажати США обісратись в Ірані по повні.
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13.03.2026 21:23 Відповісти
+13
Так Трамп тільки но сьогодні сказав що не треба і він буде збивати все своєю ВЕЛИЧЧЮ І ПОТУЖНІСТЮ і тому ще раз відсмокче Путіну ....але уже на камери
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13.03.2026 21:21 Відповісти
+12
Техніка в руках ідіота - металобрухт.
До ціх дронів зі "штучним інтелектом" треба ще додати Українців з реальним інтелектом - тоді буде результат.
Інакше "трампе обісрався знову, на весь світ, показово, в реалі. яскраво всією розмаїттю кольорів".
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13.03.2026 21:29 Відповісти

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