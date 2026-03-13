США направили на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, испытанных в боях в Украине, - Bloomberg

Армия США направила на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков Merops, прошедших испытания в боевых действиях в Украине.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр армии США Дэн Дрисколл, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о дронах Merops

Дрисколл рассказал, что беспилотники Merops, оснащенные искусственным интеллектом, были отправлены в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Дроны Merops были разработаны компанией Project Eagle, оборонным предприятием, которое поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, и были отправлены в Украину в 2024 году, где они продемонстрировали свою эффективность.

Стоимость беспилотников Merops с поддержкой искусственного интеллекта составляет примерно от 14 до 15 тысяч долларов за единицу. Но Дрисколл отметил, что более крупные заказы могут снизить цену до 3–5 тысяч долларов за перехватчик.

Читайте также: Западное СМИ сообщило, что Saudi Aramco хочет купить украинские дроны-перехватчики: "Дикі шершні" опровергли (обновлено)

Это дешевле, чем иранские дроны Shahed, которые стоят не менее 20 тысяч долларов и массово используются против США и их союзников в регионе.

"На самом деле мы находимся на лучшем конце кривой затрат. Поэтому каждый раз, когда Иран запускает дрон, который мы способны сбить, они теряют значительную сумму денег", - сказал американский министр.

Трамп заявлял, что помощь не нужна

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, поскольку война с Тегераном "скоро завершится".

Читайте также: США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные корабли и тысячи морских пехотинцев, - WSJ

Топ комментарии
+17
після заяви Трампа хочу побажати США обісратись в Ірані по повні.
13.03.2026 Ответить
13.03.2026 21:23 Ответить
+7
Так Трамп тільки но сьогодні сказав що не треба і він буде збивати все своєю ВЕЛИЧЧЮ І ПОТУЖНІСТЮ і тому ще раз відсмокче Путіну ....але уже на камери
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:21 Ответить
+6
Техніка в руках ідіота - металобрухт.
До ціх дронів зі "штучним інтелектом" треба ще додати Українців з реальним інтелектом - тоді буде результат.
Інакше "трампе обісрався знову, на весь світ, показово, в реалі. яскраво всією розмаїттю кольорів".
показать весь комментарий
13.03.2026 21:29 Ответить
У Трампа є секретна супер зброя - епштейний промінь !
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:28 Ответить
Миша, Я не люблю трампа. Но эти ваши гомосексуальные примеры лично мне не нравятся ещё больше.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 22:18 Ответить
Та вже і так давно всрався та ходе обдристаний і лише надає інтервʼю що він іран победіл і взагалі це не він а Байден йому в штани насрав
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:48 Ответить
Конечно. Пусть Америка обосрётся. На радость вам, ещё 16 человекам, а также Россия и Китаю. Я просто **** с нашей публики. По-моему, мы не обучаемы. Я думал девятнадцатый год нас чему-то научил, а вот х*** с 2.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 22:20 Ответить
А потім "нафта під 200, і з росії всі санкції знято заради енергетичного порятунку Європи, ой, як же тепер бути?!"
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 22:31 Ответить
Маловато буде
показать весь комментарий
13.03.2026 21:23 Ответить
Прикро. Потужний президент думав, що зібрати дрон з китайських комплектуючих можуть тільки його піддані.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:29 Ответить
Ну ось і пояснення Тр: є свої дрони-перехоплювачі,на основі ші, досить дешеві в ціні, випробувані в бойових умовах,перша партія в 10тис.од.вже прибула на БС.
Наші дрони тут необхідні,та і резерв їх ще має бути достатнім.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:30 Ответить
Кроме этих, у них есть еще дроны от бритов. Есть дешевые ракеты APKWS. Есть вертолеты. Просто нет смальца у того, кто в их министерстве войны слушал бредни Трампа и планировал эту кампанию.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:40 Ответить
Не бредни. Є багато чого в країнах Заходу,Ізраїлю.
Іран,принаймні,не буде вже постачати ракети для росії,для її війни,тим більше дрони,чи артснаряди,що вже на користь Україні.
І диктаторам всім ,великим і малим піде в науку єта камрания.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:53 Ответить
Лемберг, кому вы это говорите? Тут в штаны народ от счастья ложит, радуясь что Трамп типа проиграл.. наши дебилы так и не обучаемые. Либо они действительно дебилы, либо чуваки работают на болота. Кстати ***** мне на реакцию идиотов.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 22:24 Ответить
Планирование операции проводилось из расчета быстрой капитуляции Ирана. Которой и не пахнет. Израиль явно знал, шо этого не случится, да у него и цели другие. Отдуваться будет Трамп. Отступить обьявив "великую победу" вполне еще возможно.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 22:20 Ответить
Вы ещё скажите что Иран выигрывает.. какая вам нужна капитуляция Ирана? Прошло 2 недели-у Ирана нету флота, ********** в хлам. У Ирана нет ВВС. Иран практически не запускает ракет. Сравните с тем что было в начале. И вы, как семидесятипроцентные, повторяйте мантру про проигрыш США. Тьфу.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 22:26 Ответить
Так трампоцептив казаже, шо фсьо, вже ненадо..
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:34 Ответить
Ви новину уважно прочитали?
показать весь комментарий
13.03.2026 21:37 Ответить
Кожного разу, коли Іран запустив дрон, і який не збили, можна втратити мільйони, а то й сотні мільйонів $, якщо дрон влучив в уразливе місце нафта-газопереробки, чи зберігання.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:35 Ответить
Вот так и рассыпаются сказки Зеленского про дроны в обмен на ракеты к Петриотам. Очередное бла-бла-бла разрушилось.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:36 Ответить
Обісруться америкоси. До гадалки не ходи.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:36 Ответить
а чому США не затосовують діскобульбулятор, яки довів свою ефективність?? чи живіт у Понтагоні від реготу ще болить?
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:38 Ответить
Чи вистачить у США Ф-15? Бо місцеві дуже вправно ПВОм діють...
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:41 Ответить
Бачу війна з Іраном все більше розростається .Ніхрена собі кашу заварив " голубь миру " .
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 21:48 Ответить
Ось це і є розпіарений "обмін технологіями".
Купили в українців військову технологію за копійки (декілька десятків ракет до петріота), випробували її на самих же українцях, якщо працює - зроблять таке саме в себе за свій кошт, не працює - скажуть українцям ще щось зробити і випробувати.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:48 Ответить
Мабуть ті, що Міндічпонт видавав за свої.
13.03.2026 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 22:32 Ответить
 
 