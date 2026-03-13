США направили на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, испытанных в боях в Украине, - Bloomberg

Индустрия дронов

Армия США направила на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков Merops, прошедших испытания в боевых действиях в Украине.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр армии США Дэн Дрисколл, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь идет о дронах Merops

Дрисколл рассказал, что беспилотники Merops, оснащенные искусственным интеллектом, были отправлены в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Дроны Merops были разработаны компанией Project Eagle, оборонным предприятием, которое поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, и были отправлены в Украину в 2024 году, где они продемонстрировали свою эффективность.

Стоимость беспилотников Merops с поддержкой искусственного интеллекта составляет примерно от 14 до 15 тысяч долларов за единицу. Но Дрисколл отметил, что более крупные заказы могут снизить цену до 3–5 тысяч долларов за перехватчик.

Это дешевле, чем иранские дроны Shahed, которые стоят не менее 20 тысяч долларов и массово используются против США и их союзников в регионе.

"На самом деле мы находимся на лучшем конце кривой затрат. Поэтому каждый раз, когда Иран запускает дрон, который мы способны сбить, они теряют значительную сумму денег", - сказал американский министр.

Трамп заявлял, что помощь не нужна

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, поскольку война с Тегераном "скоро завершится".

