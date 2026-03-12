Нефтяной гигант Saudi Aramco хочет купить украинские дроны-перехватчики для защиты от Ирана, - WSJ
Индустрия дронов
Нефтяная компания Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков для защиты от иранских атак на нефтяные месторождения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию The Wall Street Journal сообщили источники.
Что известно
В частности, отмечается, что саудовская компания хочет приобрести украинские беспилотники раньше, чем правительство страны и региональные конкуренты, в частности Катар.
Источники издания отмечают, что Saudi Aramco уже ведет переговоры с такими украинскими компаниями, как SkyFall и Wild Hornets.
Кроме того, переговоры с Украиной о покупке дронов-перехватчиков ведет правительство Саудовской Аравии.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- По данным Axios, Украина в прошлом году предлагала США защиту от "Шахедов", но там предложение отклонили.
- Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина и США все же подпишут соглашение о производстве дронов.
Топ комментарии
+10 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий12.03.2026 20:15 Ответить Ссылка
+10 Старый зольдат
показать весь комментарий12.03.2026 20:28 Ответить Ссылка
+4 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий12.03.2026 20:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За рахунок замовників і додаткового фінансування виробництво маштабується, купують нове обладняння, собівартість падає ...