Нефтяной гигант Saudi Aramco хочет купить украинские дроны-перехватчики для защиты от Ирана, - WSJ

Индустрия дронов

Нефтяная компания Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков для защиты от иранских атак на нефтяные месторождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию The Wall Street Journal сообщили источники.

Что известно

В частности, отмечается, что саудовская компания хочет приобрести украинские беспилотники раньше, чем правительство страны и региональные конкуренты, в частности Катар.

Источники издания отмечают, что Saudi Aramco уже ведет переговоры с такими украинскими компаниями, как SkyFall и Wild Hornets.

Кроме того, переговоры с Украиной о покупке дронов-перехватчиков ведет правительство Саудовской Аравии.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

По данным Axios, Украина в прошлом году предлагала США защиту от "Шахедов", но там предложение отклонили.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина и США все же подпишут соглашение о производстве дронов.

