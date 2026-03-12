РУС
1 378 16

Нефтяной гигант Saudi Aramco хочет купить украинские дроны-перехватчики для защиты от Ирана, - WSJ

Индустрия дронов

Saudi Aramco хочет купить украинские дроны-перехватчики

Нефтяная компания Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков для защиты от иранских атак на нефтяные месторождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию The Wall Street Journal сообщили источники.

Что известно

В частности, отмечается, что саудовская компания хочет приобрести украинские беспилотники раньше, чем правительство страны и региональные конкуренты, в частности Катар.

Источники издания отмечают, что Saudi Aramco уже ведет переговоры с такими украинскими компаниями, как SkyFall и Wild Hornets.

Кроме того, переговоры с Украиной о покупке дронов-перехватчиков ведет правительство Саудовской Аравии.

Что предшествовало?

+10
Це добре.Давно виробники кажуть що можуть виробляти на 50% більше,але відсутнє фінансування.+ податки в бюджет,+співпраця на шикарному ринку.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:15 Ответить
+10
Кацапи, оце ви провели у нас таку демілітарізацію шо у нас озброєння США зі всім НАТО та Ближнім Східом купують.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:28 Ответить
+4
Паливо в Україні відразу стане дешевше 1 доллара?
показать весь комментарий
12.03.2026 20:13 Ответить
Поки протока закрита,ціни не впадуть.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:17 Ответить
как бы не получилось так, что арабы (с их финансовыми возможностями) выкупят все, на несколько лет вперед ...
показать весь комментарий
12.03.2026 20:18 Ответить
Так фокус у тому, що оте "все" ми потім викупимо у арабів...
показать весь комментарий
12.03.2026 21:16 Ответить
Та і денацифікація не відстає - коли мова йде про рф, то 80% населення України пересмикують затвор!
показать весь комментарий
12.03.2026 21:04 Ответить
Це якийсь кошмарний сон. Мені здалося, що я тільки що прочитав, що воююча країна хоче продавати зброю. Це як сталін або гітлер продавали б танки до Бразилії перед Курською битвою.
показать весь комментарий
12.03.2026 20:59 Ответить
Кошмарний сон, коли не маєш уяви, як воно працює!
За рахунок замовників і додаткового фінансування виробництво маштабується, купують нове обладняння, собівартість падає ...
показать весь комментарий
12.03.2026 21:08 Ответить
не заважайте дрочить на сталіна.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:10 Ответить
Можна ще солдатів продати для війни з Іраном, а на виручені гроші найняти набагато більше і набагато кращої якості.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:15 Ответить
Це добре - впаде собівартість для нашого МО, і можно буде закупляти ще більше пісюнів. Це буде кошмарний сон для кацапів.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:09 Ответить
Если писюнов будет хватать всем, то конечно.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:13 Ответить
 
 