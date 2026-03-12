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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Західне ЗМІ повідомило, що Saudi Aramco хоче купити українські дрони-перехоплювачі: "Дикі шершні" заперечили (оновлено)

Індустрія дронів

Saudi Aramco хоче купити українські дрони-перехоплювачі

Нафтова компанія Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів для захисту від іранських атак на нафтові родовища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню The Wall Street Journal повідомили джерела.

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Що відомо

Так, зазначається, що саудівська компанія хоче придбати українські безпілотники раніше, ніж уряд країни і регіональні конкуренти, зокрема Катар.

Джерела видання зауважують, що Saudi Aramco вже веде переговори з такими українськими компаніями, як SkyFall і Wild Hornets.

Крім того, переговори з Україною щодо купівлі дронів-перехоплювачів веде уряд Саудівської Аравії.

"Дикі шершні" заперечують

Компанія "Дикі шершні" (Wild Hornets), що виробляє найуспішніший перехоплювач шахедів STING, повідомляє, що не веде переговори про експорт з жодною країною або компанією з Перської затоки.

"До нас дійсно щодня звертається чимало представників з країн Близького Сходу та країн Євросоюзу з питань можливого експорту дронів STING.

Однак наразі наші зусилля зосереджені на співпраці зі Збройними силами України, Національною гвардією, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки", - прокоментували там матеріал WSJ.

У компанії зазначили, що керівництво держави веде переговори із іншими країнами щодо навчання операторів та постачання дронів.

"Ми готові, за потреби, долучитися до такої допомоги в рамках дипломатичних ініціатив. Проте прямих переговорів нашою компанією не ведеться.

Ми зберігаємо свою зацікавленість у виході на міжнародні ринки, але активні кроки будемо здійснювати після забезпечення потреб сил оборони України та дозволу на експорт зброї з України і напрацювання відповідних правил згідно із українським законодавством", - підсумували там.

Дикі Шершні заперечили, що ведуть перемовини про експорт до країн Перської затоки

Також читайте: Дрони-перехоплювачі вдосконалюватимуть, щоб вони могли працювати за будь-якої погоди, - Зеленський

Що передувало?

Також читайте: Український дрон STING показали на Fox News без згадки про Україну: "Дикі Шершні" відреагували

Автор: 

нафта (6625) Саудівська Аравія (620) дрони (8469) перехоплення (385)
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Топ коментарі
+26
Кацапи, оце ви провели у нас таку демілітарізацію шо у нас озброєння США зі всім НАТО та Ближнім Східом купують.
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12.03.2026 20:28 Відповісти
+18
Це добре.Давно виробники кажуть що можуть виробляти на 50% більше,але відсутнє фінансування.+ податки в бюджет,+співпраця на шикарному ринку.
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12.03.2026 20:15 Відповісти
+12
Та і денацифікація не відстає - коли мова йде про рф, то 80% населення України пересмикують затвор!
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12.03.2026 21:04 Відповісти
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Паливо в Україні відразу стане дешевше 1 доллара?
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12.03.2026 20:13 Відповісти
Поки протока закрита,ціни не впадуть.
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12.03.2026 20:17 Відповісти
Востребованность украинских разработок и опыта и цены на бензин имеют какую-то взаимозависимость? Или вы просто из Курска интересуетесь?
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12.03.2026 21:30 Відповісти
А до чого тут курськ, аби кіздонути? Ще й з великої літери, мабуть сам у захваті від рузьких братів?
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12.03.2026 21:36 Відповісти
Какое отношение востребованность украинских разработок и опыта имеет к ценам на бензин? Вы так и не ответили на мой вопрос.
Я не в восторге, просто привык писать названия городов с большой буквы. Со школьной скамьи приучен.
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13.03.2026 00:31 Відповісти
Технології продадуть , а грошики підуть не державі , зе-покидьок з міндічами вже шлахбауми виставляє
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12.03.2026 23:43 Відповісти
Ваше высказывание не имеет никакого отношения к теме разговора.
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13.03.2026 00:27 Відповісти
Добрий день, ціна палива в Україні залежала постійно від Коломойського і ще трьох вічно голодних
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13.03.2026 08:44 Відповісти
Дитина, паливо В Україні це місцеві голодранці яким постійно мало
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13.03.2026 08:40 Відповісти
Це добре.Давно виробники кажуть що можуть виробляти на 50% більше,але відсутнє фінансування.+ податки в бюджет,+співпраця на шикарному ринку.
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12.03.2026 20:15 Відповісти
как бы не получилось так, что арабы (с их финансовыми возможностями) выкупят все, на несколько лет вперед ...
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12.03.2026 20:18 Відповісти
Так фокус у тому, що оте "все" ми потім викупимо у арабів...
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12.03.2026 21:16 Відповісти
завдяки суттєвому в лярдах фінансуванню з'явиться можливість масштабування виробництва, вдосконалення: без фінансів ні туди і ні сюди... це не означає зняти з себе останню сорочку, а означає отримати можливість виробляти щоденно в рази більше цих сорочок... зважений продуманий раціональний оптимальний підхід - це пряма беззаперечна вигода для всіх, хто протистоїть злу, хто на боці добра
Саме завдяки шахедам, півн.кор зброї і солдатам пу вдалося запобігти розгрому своєї "другої" армії світу...
Не близкосхідні монархії, а аятоли підпалили регіон, а якщо б в їх руках була б ЯЗ, то лихо було б немінуче, адже не приховують аятоли своїх цілей знищення і не тільки сусідів і проти цього фанатичного мракобєсія і безумства повстали сотні тисяч беззброєних іранців, десятки тисяч з яких було вбито режимом і поранено...
дай Боже, щоб тр вдалося перемогти в цієї битві з пітьмою... але схоже, що ситуація може перетворитися на подібну до афганської і це жахливо(
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13.03.2026 08:46 Відповісти
@ з'явиться можливість масштабування виробництва,@
на это потребуется время. Компоненты тоже в ограниченном количестве.

И вообще, большие денежные мешки, запросто могут, на выбор:
1. купить фирму -производитель
2. перекупить ключевых конструкторов и сотрудников
3. украсть технологию и самим организовать производство
и т.д. и т.п.

кстати, до сих пор не понятно, как уберечь такие технологии от "утекания" от покупателей в москву...
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13.03.2026 10:19 Відповісти
Кацапи, оце ви провели у нас таку демілітарізацію шо у нас озброєння США зі всім НАТО та Ближнім Східом купують.
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12.03.2026 20:28 Відповісти
Та і денацифікація не відстає - коли мова йде про рф, то 80% населення України пересмикують затвор!
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12.03.2026 21:04 Відповісти
Це якийсь кошмарний сон. Мені здалося, що я тільки що прочитав, що воююча країна хоче продавати зброю. Це як сталін або гітлер продавали б танки до Бразилії перед Курською битвою.
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12.03.2026 20:59 Відповісти
Кошмарний сон, коли не маєш уяви, як воно працює!
За рахунок замовників і додаткового фінансування виробництво маштабується, купують нове обладняння, собівартість падає ...
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12.03.2026 21:08 Відповісти
не заважайте дрочить на сталіна.
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12.03.2026 21:10 Відповісти
Можна ще солдатів продати для війни з Іраном, а на виручені гроші найняти набагато більше і набагато кращої якості.
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12.03.2026 21:15 Відповісти
Можна ще дебільну маячню писать.Аби шо ляпнуть.
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13.03.2026 10:23 Відповісти
а можно за рахунок Миндичей и подобных ему увеличить производство и загрузить мощностя ?
Тем более все мы понимаем никаих плюшек для фронта от продажи оружия за бугор не будет и большая часть денег будет спищжена
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13.03.2026 11:27 Відповісти
зараз таку ху-ню пишеш, нічого в цьому не розмуючи, навпаки, через таки угоди у нас зброї буде в рази більше, через отримане додаткове фінансування
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12.03.2026 21:24 Відповісти
На скільки в 2015-му чи 16, 17- му роках танків Оплот чи Буцефалів в ЗСУ стало більше після того як в 14-му році їх відгрузили Таїланду і Нігерії?
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12.03.2026 21:54 Відповісти
Жодна воююча країна в світі так не робила, але сподіваюся у нас вийде.
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12.03.2026 21:57 Відповісти
Ти експерт від Бога. Що таке Ленд-Ліз не чув.Не те що продавали,просто позичали до кінця війни.Маленький Ізраіль який постійно воює на 8-му місці у світі з продажу зброї.
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13.03.2026 10:32 Відповісти
Степане, будь уважним! "Так, зазначається, що саудівська компанія хоче придбати українські безпілотники..." Джерело: https://censor.net/ua/n3604979
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12.03.2026 21:43 Відповісти
На перший погляд так і здається, що так не має бути щоб воююча краіна яка в край потребує цю зброю продавала іі кудись там за кордон. Але ж наші виробники цієі зброі не винні , що вони здатні виробляти і виробляють дронів значно більше ніж держава може іх купити. І причому ж це все відбувається на фоні підняття зарплат суддям,прокурорам,поліціянтам, космічних зарплат міністрів, збільшення витрат на Телемарафон, нові дороги - на все це в них гроші є ....І на фоні постійних корупційних скандалів і крадіжок і розкрадання мільярдами за участью цього шапіто 95-го кварталу.....І так би і мало бути- спочатку треба задовольнити потребу фронту в дронах а потім відкривати експортні центри і продавати ,,надлишки", а не навпаки....Але як кажуть маємо що маємо. І сітуація виглядає дуже трагідкомічною- з одного боку зелене шобло відправляє ,,двушку'' на москву, і тут же відкриває центри за кордоном по продажу своіх же дронів бо іх купити немає за що,, а військові просто волають про волонтерську допомогу в закупівлі ,,мавіків'' ... це просто якесь Дежа-вю... Так що хай продають, якщо можуть виробляти більш ніж потрібно державі, отримують гроші і розвиваються і масштабують виробництво. Бо не можуть дурні бути при владі вічно, колись туди повернуться ті кому потрібна ця краіна і іі виробники і захисники...
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12.03.2026 22:26 Відповісти
Не заважай продавцям зброї проштовхувати цю ідею. Кріпацтво й війна будуть тривати вічно
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12.03.2026 22:55 Відповісти
тільки недалекий не розуміє, що перси проти арабів - це другий фронт тої самої війни москалів проти України!
ти вже забув як сраний іран збив пасажирський український літак в 2020? тебе зовсім не напружує, що Україну обстрілюють мопедами, які сраний іран продає москалям?
так що арабам можна зараз і допомогти, враховуючи що вони за це і мали би добре заплатити, і якщо це все в найпершу чергу не послабляє оборону України і звільнення окупованих земель!
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13.03.2026 02:20 Відповісти
Це добре - впаде собівартість для нашого МО, і можно буде закупляти ще більше пісюнів. Це буде кошмарний сон для кацапів.
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12.03.2026 21:09 Відповісти
Если писюнов будет хватать всем, то конечно.
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12.03.2026 21:13 Відповісти
завдяки наляканим арабам пісюнів тепер буде більш ніж достатньо.
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12.03.2026 21:29 Відповісти
Їх ніколи не буде вистачати всім.
Тому і ціна на них буде велика.
І на додатково отримані гроші буде маштабуватись виробництво, відтак собівартість буде знижуватись, відтак для ЗСУ ціна буде нижча.
Але для іноземних покупців ціна буде залежати від ажіотажу і ступеню наляканості, які наразі злетіли до небес!
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12.03.2026 22:25 Відповісти
"впаде собівартість"

Ой вряд ли.
что происходит с продуктами, которые разрешили продавать в ЕС ?
Правильно, цена в Украине на них сильно выросла и сравнялась с ценой в ЕС....
Потому что производителю становится невыгодно один и тот же товар продавать дешевле внутри страны, если он может продать его на экспорт дороже....
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13.03.2026 10:27 Відповісти
там інше регулювання, бо зброя - не гречка.
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13.03.2026 11:55 Відповісти
Пусть покупают. Потом может передадут нам как помощь по линии коалиции ахочих) так больше вероятности что они в ВСУ появятся. Если уж живые деньги не доходят до производителей по нашей линии.
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12.03.2026 21:39 Відповісти
Ця тема годуватиме нас і після розпаду балалайні.
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12.03.2026 21:45 Відповісти
Це добре. Це дуже добре
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12.03.2026 22:00 Відповісти
Міндичам бабло, а по нашим людям атаки, бо дрони продали, а від кацапів захищатись нічим?
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12.03.2026 22:20 Відповісти
А зможеш навести цифри процентів уражених шахедів, наприклад, в серпні минулого року, і в останні декілька тижнів?
Чи ти не для цього тут десять днів тому зареєструвався?
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12.03.2026 22:28 Відповісти
Всі хочуть Українських P1-Sunів
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12.03.2026 22:57 Відповісти
Чотири електричні двигуни китайського виробництва дешевші ніж один газодинамічний вітчизняного. Дожились.
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13.03.2026 09:18 Відповісти
Чомусь думаю, що скоріш за все в країні, а може десь в офшорі, з'явиться ще один мільйонер, а чи стане бензин дешевше, а собівартість дронів менше, то ще питання.
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13.03.2026 09:51 Відповісти
а шо у нас их так много, шо можем продавать? шота не наблюдается шобы у нас сейчас все вражеские беспилотники на 100 процентов сбивались
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13.03.2026 10:34 Відповісти
Систем ППО і ПРО зі 100-процентовим збиттям не існує ніде в світі!
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13.03.2026 12:36 Відповісти
на самом деле, суть не в 100 процентах, а в том что такие беспилотники-перехватчики нам самим нужны в большом количестве, и едва ли у нас их такой излишек чтобы продавать
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13.03.2026 13:57 Відповісти
Насправді - зараз у виробників виробничі потужності завантажені приблизно на 40-50 відсотків, бо в держави не вистачає грошей на викуп всіх дронів, які можливо виробити.
Відтак - без зменшення поставок до ЗСУ виробники можуть виробляти дрони і на експорт, а на зароблені на цьому гроші розширити виробництво, і вкластись в розробку нових концепцій дронів, включно з ШІ, і концепції роєвого використання.
Це нормальна практика ринку, яка дозволяє заробляти і розширятись, допоки є ажиотажний попит!
І не забувайте - якщо зараз не продати їх, то через 2-3 місяці зʼявляться вже нові концепції дронів, і в їх розробку треба вкладатись! Русня це зможе зробити, а ми?
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13.03.2026 15:15 Відповісти
якщо наведені цифри об'єктивні, то думка досить логічна
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13.03.2026 15:23 Відповісти
Це не моя думка!
Про це https://militarnyi.com/uk/news/********-zdatna-shhorichno-vyroblyaty-do-8-mln-droniv-zelenskyj/#:~:text=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%2D%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B2%20$35,%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%2045%25%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96. всі кричать уголос!
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13.03.2026 15:33 Відповісти
аби тільки не сталося так, що зелена банда гуманітаріїв-міндічей, як той собака на сіні: і потенційним друзям не допомогла і своїх ІТ-технарів задушила в обіймах та ревнощах вже звичним для зеленських ідіотизмом жлобів-мародерів..
у цій сфері потрібна постійна динаміка, рух, а для цього потрібні реальні ресурси: технології, виробництво, наука-інженерія, ІТ, кваліфіковані і дороговартісні спеціалісти, а отже гроші зацікавлених-вмотивованих інвесторів, і ці гроші до того ж не крадуться, як заведено у слуг урода.. а Зеленський вже навчив, що він усе здатен просрати.. чи продати..
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13.03.2026 13:34 Відповісти
 
 