Західне ЗМІ повідомило, що Saudi Aramco хоче купити українські дрони-перехоплювачі: "Дикі шершні" заперечили (оновлено)
Індустрія дронів
Нафтова компанія Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів для захисту від іранських атак на нафтові родовища.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню The Wall Street Journal повідомили джерела.
Що відомо
Так, зазначається, що саудівська компанія хоче придбати українські безпілотники раніше, ніж уряд країни і регіональні конкуренти, зокрема Катар.
Джерела видання зауважують, що Saudi Aramco вже веде переговори з такими українськими компаніями, як SkyFall і Wild Hornets.
Крім того, переговори з Україною щодо купівлі дронів-перехоплювачів веде уряд Саудівської Аравії.
"Дикі шершні" заперечують
Компанія "Дикі шершні" (Wild Hornets), що виробляє найуспішніший перехоплювач шахедів STING, повідомляє, що не веде переговори про експорт з жодною країною або компанією з Перської затоки.
"До нас дійсно щодня звертається чимало представників з країн Близького Сходу та країн Євросоюзу з питань можливого експорту дронів STING.
Однак наразі наші зусилля зосереджені на співпраці зі Збройними силами України, Національною гвардією, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки", - прокоментували там матеріал WSJ.
У компанії зазначили, що керівництво держави веде переговори із іншими країнами щодо навчання операторів та постачання дронів.
"Ми готові, за потреби, долучитися до такої допомоги в рамках дипломатичних ініціатив. Проте прямих переговорів нашою компанією не ведеться.
Ми зберігаємо свою зацікавленість у виході на міжнародні ринки, але активні кроки будемо здійснювати після забезпечення потреб сил оборони України та дозволу на експорт зброї з України і напрацювання відповідних правил згідно із українським законодавством", - підсумували там.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- За даними Axios, Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули.
- Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна та США все ж підпишуть угоду про виробництво дронів.
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Я не в восторге, просто привык писать названия городов с большой буквы. Со школьной скамьи приучен.
Саме завдяки шахедам, півн.кор зброї і солдатам пу вдалося запобігти розгрому своєї "другої" армії світу...
Не близкосхідні монархії, а аятоли підпалили регіон, а якщо б в їх руках була б ЯЗ, то лихо було б немінуче, адже не приховують аятоли своїх цілей знищення і не тільки сусідів і проти цього фанатичного мракобєсія і безумства повстали сотні тисяч беззброєних іранців, десятки тисяч з яких було вбито режимом і поранено...
дай Боже, щоб тр вдалося перемогти в цієї битві з пітьмою... але схоже, що ситуація може перетворитися на подібну до афганської і це жахливо(
на это потребуется время. Компоненты тоже в ограниченном количестве.
И вообще, большие денежные мешки, запросто могут, на выбор:
1. купить фирму -производитель
2. перекупить ключевых конструкторов и сотрудников
3. украсть технологию и самим организовать производство
и т.д. и т.п.
кстати, до сих пор не понятно, как уберечь такие технологии от "утекания" от покупателей в москву...
За рахунок замовників і додаткового фінансування виробництво маштабується, купують нове обладняння, собівартість падає ...
Тем более все мы понимаем никаих плюшек для фронта от продажи оружия за бугор не будет и большая часть денег будет спищжена
ти вже забув як сраний іран збив пасажирський український літак в 2020? тебе зовсім не напружує, що Україну обстрілюють мопедами, які сраний іран продає москалям?
так що арабам можна зараз і допомогти, враховуючи що вони за це і мали би добре заплатити, і якщо це все в найпершу чергу не послабляє оборону України і звільнення окупованих земель!
Тому і ціна на них буде велика.
І на додатково отримані гроші буде маштабуватись виробництво, відтак собівартість буде знижуватись, відтак для ЗСУ ціна буде нижча.
Але для іноземних покупців ціна буде залежати від ажіотажу і ступеню наляканості, які наразі злетіли до небес!
Ой вряд ли.
что происходит с продуктами, которые разрешили продавать в ЕС ?
Правильно, цена в Украине на них сильно выросла и сравнялась с ценой в ЕС....
Потому что производителю становится невыгодно один и тот же товар продавать дешевле внутри страны, если он может продать его на экспорт дороже....
Чи ти не для цього тут десять днів тому зареєструвався?
Відтак - без зменшення поставок до ЗСУ виробники можуть виробляти дрони і на експорт, а на зароблені на цьому гроші розширити виробництво, і вкластись в розробку нових концепцій дронів, включно з ШІ, і концепції роєвого використання.
Це нормальна практика ринку, яка дозволяє заробляти і розширятись, допоки є ажиотажний попит!
І не забувайте - якщо зараз не продати їх, то через 2-3 місяці зʼявляться вже нові концепції дронів, і в їх розробку треба вкладатись! Русня це зможе зробити, а ми?
Про це https://militarnyi.com/uk/news/********-zdatna-shhorichno-vyroblyaty-do-8-mln-droniv-zelenskyj/#:~:text=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%2D%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B2%20$35,%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%2045%25%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96. всі кричать уголос!
у цій сфері потрібна постійна динаміка, рух, а для цього потрібні реальні ресурси: технології, виробництво, наука-інженерія, ІТ, кваліфіковані і дороговартісні спеціалісти, а отже гроші зацікавлених-вмотивованих інвесторів, і ці гроші до того ж не крадуться, як заведено у слуг урода.. а Зеленський вже навчив, що він усе здатен просрати.. чи продати..