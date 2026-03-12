Західне ЗМІ повідомило, що Saudi Aramco хоче купити українські дрони-перехоплювачі: "Дикі шершні" заперечили (оновлено)

Індустрія дронів

Нафтова компанія Saudi Aramco веде переговори з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів для захисту від іранських атак на нафтові родовища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню The Wall Street Journal повідомили джерела.

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Що відомо

Так, зазначається, що саудівська компанія хоче придбати українські безпілотники раніше, ніж уряд країни і регіональні конкуренти, зокрема Катар.

Джерела видання зауважують, що Saudi Aramco вже веде переговори з такими українськими компаніями, як SkyFall і Wild Hornets.

Крім того, переговори з Україною щодо купівлі дронів-перехоплювачів веде уряд Саудівської Аравії.

"Дикі шершні" заперечують

Компанія "Дикі шершні" (Wild Hornets), що виробляє найуспішніший перехоплювач шахедів STING, повідомляє, що не веде переговори про експорт з жодною країною або компанією з Перської затоки.

"До нас дійсно щодня звертається чимало представників з країн Близького Сходу та країн Євросоюзу з питань можливого експорту дронів STING.



Однак наразі наші зусилля зосереджені на співпраці зі Збройними силами України, Національною гвардією, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки", - прокоментували там матеріал WSJ.

У компанії зазначили, що керівництво держави веде переговори із іншими країнами щодо навчання операторів та постачання дронів.

"Ми готові, за потреби, долучитися до такої допомоги в рамках дипломатичних ініціатив. Проте прямих переговорів нашою компанією не ведеться.



Ми зберігаємо свою зацікавленість у виході на міжнародні ринки, але активні кроки будемо здійснювати після забезпечення потреб сил оборони України та дозволу на експорт зброї з України і напрацювання відповідних правил згідно із українським законодавством", - підсумували там.

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Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

За даними Axios, Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна та США все ж підпишуть угоду про виробництво дронів.

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