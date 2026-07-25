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Новости Операция США против Ирана Индустрия дронов
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США впервые сбили иранский "шахед" с помощью дрона Merops, испытанного в Украине, - СМИ

Индустрия дронов

военные США

На этой неделе американские военные сбили иранский дрон Shahed на Ближнем Востоке с помощью дрона-перехватчика Merops, который прошел испытания в Украине.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

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Первый успешный перехват 

Отмечается, что это первый случай использования американскими войсками системы Merops против иранских БПЛА в боевых условиях. Перехват произошел в Кувейте.

Издание отмечает, что в Украине с помощью этой системы сбили уже более тысячи российских "шахедов". Merops закупили и развернули также несколько стран Восточной Европы.

Армия США развернула систему Merops на Ближнем Востоке в марте. В течение следующих недель американский персонал проходил обучение по её использованию.

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Характеристики системы 

Комплекс разработан американской инициативой Project Eagle. В его состав входят радар, пусковая установка, наземный пункт управления и беспилотник-перехватчик стоимостью около 15 тысяч долларов.

Системой Merops обслуживает небольшая команда, которую можно обучить за несколько дней. Дрон-перехватчик, уничтожающий "шахеды" путем прямого столкновения или взрыва рядом с ними, управляется с помощью обычного геймпада Xbox.

Стоящий 15 тысяч долларов за единицу, этот перехватчик дешевле многих других антидроновых систем в арсенале Пентагона и предлагает выгодный способ сбивать "шахеды", не тратя гораздо более дорогие ракеты, пишет издание.

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Автор: 

США (30227) дроны (7742) перехват (376) Шахед (2368) перехватчик (129)
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Топ комментарии
+4
Могли, але тiлькi петрiотами
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25.07.2026 02:19 Ответить
+2
Умєров окрім послом в США, буде координатором ділів з Трампом по дронах? У нього ж новий напрямок діяльності, від якого відмовився Федоров- Тобто Трамп знайшов новий прибутковий напрямок, а Міндічмафія з паханом вовою наклала на це лапу від імені України ? При тому, що саме Євросоюз підписав кредити на ці напрямки і саме з Федоровим в часи його на посаді міністра оборони Ніх... я собі діл намічається , і за це Трамп сховає вову в США. . Не одного Умерова а й вову. з ним?
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25.07.2026 04:49 Ответить
+2
от нашо ви зараз поламали таку гарну ідею?
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25.07.2026 07:30 Ответить

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