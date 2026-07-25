США впервые сбили иранский "шахед" с помощью дрона Merops, испытанного в Украине, - СМИ
Индустрия дронов
На этой неделе американские военные сбили иранский дрон Shahed на Ближнем Востоке с помощью дрона-перехватчика Merops, который прошел испытания в Украине.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Первый успешный перехват
Отмечается, что это первый случай использования американскими войсками системы Merops против иранских БПЛА в боевых условиях. Перехват произошел в Кувейте.
Издание отмечает, что в Украине с помощью этой системы сбили уже более тысячи российских "шахедов". Merops закупили и развернули также несколько стран Восточной Европы.
Армия США развернула систему Merops на Ближнем Востоке в марте. В течение следующих недель американский персонал проходил обучение по её использованию.
Характеристики системы
Комплекс разработан американской инициативой Project Eagle. В его состав входят радар, пусковая установка, наземный пункт управления и беспилотник-перехватчик стоимостью около 15 тысяч долларов.
Системой Merops обслуживает небольшая команда, которую можно обучить за несколько дней. Дрон-перехватчик, уничтожающий "шахеды" путем прямого столкновения или взрыва рядом с ними, управляется с помощью обычного геймпада Xbox.
Стоящий 15 тысяч долларов за единицу, этот перехватчик дешевле многих других антидроновых систем в арсенале Пентагона и предлагает выгодный способ сбивать "шахеды", не тратя гораздо более дорогие ракеты, пишет издание.
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