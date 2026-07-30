Україна і Латвія домовилися про спільний розвиток виробництва БпЛА та інфраструктури для їх випробувань

Індустрія дронів

У четвер, 30 липня, Міністерство оборони Латвії та українські партнери підписали меморандуми про взаєморозуміння, які передбачають розширення співпраці у виробництві безпілотних систем, передачі технологій та розвитку інфраструктури для випробування рішень подвійного призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони Латвії.

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Про що меморандуми?

Підписані меморандуми зміцнюють співпрацю між Міністерствами оборони, економіки, Латвійським агентством інвестицій та розвитку (LIAA), компанією SIA "Baltic Forces", українськими компаніями-партнерами, а також Ризьким технічним університетом і Латвійською асоціацією військових технологій, дронів і робототехніки.

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Їхня мета – сприяти реалізації масштабних інвестиційних проєктів у;

сфері виробництва безпілотних систем,

передачі технологій і

створення в Латвії сучасної інфраструктури для випробування технологій подвійного призначення.

Підписані меморандуми охоплюють кілька взаємодоповнювальних напрямів співпраці: залучення інвестицій у розробку та виробництво безпілотних систем і їхніх компонентів, передачу технологій і зміцнення промислового потенціалу, а також розвиток інфраструктури для демонстрації, випробування та впровадження інновацій.

Тісне партнерство з українськими компаніями

Важливе значення для співпраці має тісне партнерство з українськими компаніями, які останніми роками накопичили унікальний досвід і знання у сфері розроблення безпілотних систем та рішень подвійного призначення в реальних бойових умовах.

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Співпраця, започаткована на початку червня, передбачає довгостроковий розвиток у Латвії розроблення, виробництва та випробування безпілотних систем і технологій подвійного призначення, а також передачі технологій.