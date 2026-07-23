Латвія звинуватила Росію та Білорусь в організації міграційного тиску перед виборами

Латвія звинуватила Росію та Білорусь у навмисній організації міграційного тиску на свої кордони. У Ризі вважають, що різке зростання кількості спроб незаконного перетину кордону є елементом гібридної війни напередодні парламентських виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Euronews заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

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За його словами, Москва та Мінськ координують свої дії, а президент РФ Володимир Путін намагається таким чином відвернути увагу від втрат російської армії на фронті в Україні.

Кулбергс зазначив, що Латвія стала однією з головних цілей гібридної кампанії Росії та Білорусі. Він нагадав, що з 2021 року режим Олександра Лукашенка організовано доправляє мігрантів із країн Близького Сходу та Африки до кордонів Європейського Союзу.

Прем'єр також повідомив, що нещодавно латвійські військові були змушені застосувати попереджувальні постріли та сльозогінний газ проти групи нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися з території Білорусі.

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За словами Кулбергса, більшість затриманих були чоловіками віком від 18 до 25 років із кримінальним минулим, які отримали білоруські візи.

Минулого тижня Латвія зафіксувала 111 спроб незаконного перетину кордону за одну добу. На цьому тлі Литва не виключає запровадження прикордонного контролю з Латвією, щоб запобігти вторинній міграції.

У латвійському уряді вважають, що активізація міграційного тиску перед парламентськими виборами, які відбудуться у жовтні, є скоординованою спробою дестабілізувати політичну ситуацію та демократичні процеси в країні.

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