Болгарія заявила, що РФ використовує мігрантів для гібридних атак на ЄС

Глава МВС Болгарії Даніел Мітов заявив, що російські спецслужби причетні до організації нелегальної міграції в країни ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, РФ співпрацює зі злочинними угрупованнями, які займаються контрабандою мігрантів.

За словами Мітова, російські агенти допомагають визначати уразливі ділянки кордонів, зокрема турецько-болгарського, і консультують щодо використання лазівок у процедурах надання притулку. Він назвав нелегальну міграцію "інструментом дестабілізації ЄС та Великої Британії".

Мітов зазначив, що через міграцію людей з радикальними поглядами зростають загрози безпеці та підриваються соціальні системи. Болгарська влада також звинуватила дві неурядові організації - No Name Kitchen і Mission Wings - у сприянні незаконній міграції, назвавши їх "неомарксистськими групами".

На тлі цих заяв 22 жовтня у Лондоні відбудеться саміт, де європейські країни обговорюватимуть посилення співпраці у боротьбі з нелегальною міграцією через Західні Балкани. Британія планує домовитися з балканськими лідерами про створення "центрів повернення" для мігрантів, яким відмовлено у наданні притулку в ЄС.

Раніше ми повідомляли про те, що польські прикордонники виявили тунель на кордоні з Білоруссю. Підкоп зробили під парканом між двома країнами.

