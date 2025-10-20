УКР
Болгарія заявила, що РФ використовує мігрантів для гібридних атак на ЄС

Болгарія звинуватила РФ у кризі мігрантів в ЄС

Глава МВС Болгарії Даніел Мітов заявив, що російські спецслужби причетні до організації нелегальної міграції в країни ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, РФ співпрацює зі злочинними угрупованнями, які займаються контрабандою мігрантів.

За словами Мітова, російські агенти допомагають визначати уразливі ділянки кордонів, зокрема турецько-болгарського, і консультують щодо використання лазівок у процедурах надання притулку. Він назвав нелегальну міграцію "інструментом дестабілізації ЄС та Великої Британії".

Читайте: Потік людей через український кордон зменшився, але виїздить все ще більше, – ДПСУ

Мітов зазначив, що через міграцію людей з радикальними поглядами зростають загрози безпеці та підриваються соціальні системи. Болгарська влада також звинуватила дві неурядові організації - No Name Kitchen і Mission Wings - у сприянні незаконній міграції, назвавши їх "неомарксистськими групами".

На тлі цих заяв 22 жовтня у Лондоні відбудеться саміт, де європейські країни обговорюватимуть посилення співпраці у боротьбі з нелегальною міграцією через Західні Балкани. Британія планує домовитися з балканськими лідерами про створення "центрів повернення" для мігрантів, яким відмовлено у наданні притулку в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба залучити 10 мільйонів трудових мігрантів. Готуйтесь до нової України, - радник ОП Милованов

Раніше ми повідомляли про те, що польські прикордонники виявили тунель на кордоні з Білоруссю. Підкоп зробили під парканом між двома країнами. 

та дозвольте літаку путіна літати над Болгарією, і тоді у вас у країні не буде проблем з мігрантами. Все ж просто.
20.10.2025 21:40
угри також вас гризуть-робіть щось
20.10.2025 21:43
Навального отравили наши". Исповедь экс-офицера Второй службы ФСБ о слежке за оппозиционерами и операциях в России и в Украине

Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/live/navalnogo-otravili-nashi-ispoved-eks-oficera-vtoroy-sluzhby-fsb-o-slezhke-za-oppozicionerami-i-operaciyah-v-rossii-i-v-ukraine-120163350
20.10.2025 21:43
Дивно це читати. Ми ще в 2015-му, коли тільки почалась ця хвиля зі Сходу, казали, що за всім цим "двіжем" емігрантів в Європу стоїть не просто рашка, а її диверсійні структури в усіх силових підрозділах - розвідка, контррозвідка, дипломатичні провокатори і вся їхня кухня провокаторів-диверсантів. А зараз, через 10 років(тільки й того!), тут щось нового оцей "капітан очєвідность" нам намагається розповісти.
Замість того, щоб прижати цю сволоту і не пропускати далі в ЄС, ви ж ще й свій простір відкриваєте для прольота пуйла. Братушки, блдь.
20.10.2025 22:05
Ви там давайте коридор небесний готуйте, з дорожками-ковриками бажано!, а не про всякі там гібріди думати,,)
20.10.2025 22:37
Тю, просто відправляйте всіх нелегалів назад, немає жодної проблеми. Просто ЄСівським чиновникам подобається приймати різнокольорових мігрантів, тому цю проблему і не вирішують, а тупо приймають всіх, хто хоче прийти в ЄС.
20.10.2025 22:49
 
 