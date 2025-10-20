Болгария заявила, что РФ использует мигрантов для гибридных атак на ЕС

Глава МВД Болгарии Даниэл Митов заявил, что российские спецслужбы причастны к организации нелегальной миграции в страны ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, РФ сотрудничает с преступными группировками, занимающимися контрабандой мигрантов.

По словам Митова, российские агенты помогают определять уязвимые участки границ, в частности - турецко-болгарской, и консультируют относительно использования лазеек в процедурах предоставления убежища. Он назвал нелегальную миграцию "инструментом дестабилизации ЕС и Великобритании".

Митов отметил, что из-за миграции людей с радикальными взглядами растут угрозы безопасности и подрываются социальные системы. Болгарские власти также обвинили две неправительственные организации - No Name Kitchen и Mission Wings - в содействии незаконной миграции, назвав их "неомарксистскими группами".

На фоне этих заявлений 22 октября в Лондоне состоится саммит, где европейские страны будут обсуждать усиление сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией через Западные Балканы. Великобритания планирует договориться с балканскими лидерами о создании "центров возвращения" для мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в ЕС.

