Болгария заявила, что РФ использует мигрантов для гибридных атак на ЕС

Болгария обвинила РФ в кризисе мигрантов в ЕС

Глава МВД Болгарии Даниэл Митов заявил, что российские спецслужбы причастны к организации нелегальной миграции в страны ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, РФ сотрудничает с преступными группировками, занимающимися контрабандой мигрантов.

По словам Митова, российские агенты помогают определять уязвимые участки границ, в частности - турецко-болгарской, и консультируют относительно использования лазеек в процедурах предоставления убежища. Он назвал нелегальную миграцию "инструментом дестабилизации ЕС и Великобритании".

Митов отметил, что из-за миграции людей с радикальными взглядами растут угрозы безопасности и подрываются социальные системы. Болгарские власти также обвинили две неправительственные организации - No Name Kitchen и Mission Wings - в содействии незаконной миграции, назвав их "неомарксистскими группами".

На фоне этих заявлений 22 октября в Лондоне состоится саммит, где европейские страны будут обсуждать усиление сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией через Западные Балканы. Великобритания планирует договориться с балканскими лидерами о создании "центров возвращения" для мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в ЕС.

Ранее мы сообщали о том, что польские пограничники обнаружили тоннель на границе с Беларусью. Подкоп сделали под забором между двумя странами.

мигранты (997) нелегалы (454) миграция (264) Евросоюз (17717)
та дозвольте літаку путіна літати над Болгарією, і тоді у вас у країні не буде проблем з мігрантами. Все ж просто.
20.10.2025 21:40 Ответить
угри також вас гризуть-робіть щось
20.10.2025 21:43 Ответить
Навального отравили наши". Исповедь экс-офицера Второй службы ФСБ о слежке за оппозиционерами и операциях в России и в Украине

Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/live/navalnogo-otravili-nashi-ispoved-eks-oficera-vtoroy-sluzhby-fsb-o-slezhke-za-oppozicionerami-i-operaciyah-v-rossii-i-v-ukraine-120163350
20.10.2025 21:43 Ответить
Дивно це читати. Ми ще в 2015-му, коли тільки почалась ця хвиля зі Сходу, казали, що за всім цим "двіжем" емігрантів в Європу стоїть не просто рашка, а її диверсійні структури в усіх силових підрозділах - розвідка, контррозвідка, дипломатичні провокатори і вся їхня кухня провокаторів-диверсантів. А зараз, через 10 років(тільки й того!), тут щось нового оцей "капітан очєвідность" нам намагається розповісти.
Замість того, щоб прижати цю сволоту і не пропускати далі в ЄС, ви ж ще й свій простір відкриваєте для прольота пуйла. Братушки, блдь.
20.10.2025 22:05 Ответить
 
 