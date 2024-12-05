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16 392 72

Российский военком перед строем мигрантов-нелегалов обещает паспорт РФ и поездку на войну: "Желающие есть?! Нет. Тогда едете на родину". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военком агитирует трудовых мигрантов-нелегалов из Средней Азии стать гражданином РФ и поехать на войну в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди рабочих добровольцев не нашлось, поэтому агитатор заявил, что всех задержанных ждет депортация на родину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мигрантов из Центральной Азии нанимают собирать трупы российских оккупантов, - Радио Свобода

Автор: 

армия РФ (19106) контракт (421) нелегалы (452) строительство (1997) мобилизация (2746)


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Топ комментарии
+36
Азіати розумніші за кацапів.
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05.12.2024 15:09
+22
"добровільно-примусовий порядок" на камеру просто НЕ знімають.
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05.12.2024 15:12
+21
Як уроженець Азіі я можу казать що ці люді малі шкіряне взуття колі кацапи ще стрібалі по деревах
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05.12.2024 15:20
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Правила форума Совет форумчан
Але принаймі ніхто не бусифікує як худобу... Нє?!
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05.12.2024 15:08 Ответить
"добровільно-примусовий порядок" на камеру просто НЕ знімають.
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05.12.2024 15:12 Ответить
Потрібно розібратись з ІПСО щодо примусової мобілізації.

Всі громадяни України мають виконувати Конституцію України.

В Конституції передбачено порядку 60-ти прав, і всього 4 обов'язки. Зокрема:

Громадяни мають право обирати органи влади, в тому числі Президента України і Верховну Раду України.

Громадяни зобов'язані захищати Україну.

Громадяни, які голосували в другому турі за Порошенка, якщо вони здатні нести військову службу, вже, як правило, виконують цей обов'язок. Нездатні до цього громадяни масово допомагають військовим доступними для них засобами. Мені невідомі випадки, коли відоме ІПСО щодо примусової мобілізації («хапають всіх», «хапають в маршрутках» і т.п.) розганяли люди з цієї категорії.

Це ІПСО розганяють особи які або голосували в другому турі за чинного президента, або не голосували взагалі.

Ті, хто голосував, повіривши в те, що Голобородько принесе людям щастя, коли перестріляє з автомата Верховну Раду, або в те, що «хоть посмеемся», «сделаем их вместе», «посмотрю в глаза путину», «сойдемся посредине», «шашлички на первое мая» і т.п. добились свого. Вони обрали того президента, якого хотіли, і який тепер керує обороною країни, зокрема, і мобілізацією. То вони в першу чергу мають масово вступати до лав оборонців, як до того закликає їх Президент і обрана ними монобільшість Верховної Ради.

Ті, хто не голосував на виборах зробили таким чином свій вибір: «нам похуz». То мають розуміти, що державі тепер все одно: вони мали право обирати, а тепер мають виконувати свій обов'язок.

І не потрібно заявляти, що «ми не розуміли», «нас наjibaly» і т.п. У виборах беруть участь дорослі люди, які мали б розуміти, що професія актора (клоуна) якраз і є в тому, щоб дуже переконливо говорити все, що замовляють ті, хто йому платить, зокрема той містечковий жлоб, який володіє каналами, які рекламували нинішнього Президента. Це той самий жлоб, який пропонував продати Україну путіну за 100 мільярдів доларів, які збирався покласти собі в кишеню.
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05.12.2024 15:29 Ответить
я голосував за Порошенко і проголосував би знову! але можу впевнено сказати, хапають усюди де можна і не можна!!! хапають хворих, алкашів, наркоманів, хватають будь-кого!!!
"Громадяни зобов'язані захищати Україну" - ти захищаєш?
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05.12.2024 17:14 Ответить
такий страус ходить перед азіатами і казку белькоче ,а вони дулю в кишені скрутили
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05.12.2024 16:37 Ответить
ти вже не худоба? Нє?!
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05.12.2024 15:13 Ответить
Воно сʼєблося у Фінляндію, і тепер звідти вєщає
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05.12.2024 16:56 Ответить
Скоріш за все сидить на паРаші з фінським впном.
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05.12.2024 17:01 Ответить
А нащо, коли інші методи працюють на ура?
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05.12.2024 15:13 Ответить
На якій підставі бусифіукація? Вони ж іноземні громадяни на расії.
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05.12.2024 15:14 Ответить
Вони витратний матеріал для Ху....лостану, як там говорять- Ху...лостан тільки для ху....лят
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05.12.2024 15:49 Ответить
А ви гарантуєте, що поза кадром цих гастарбайтерів не взяли "за шкірку" і не потягли в кузов вантажного автомобіля на СВО?
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05.12.2024 15:16 Ответить
Гарантую...спочатку СІЗО...в СІЗО в очко...а тоді вже на сво поїдуть добровільно
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05.12.2024 15:42 Ответить
Не *****, чухан...
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05.12.2024 16:20 Ответить
Донецька філармонія мабуть сама пішла асвабаждать Маріуполь… так, лапоть?
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05.12.2024 16:57 Ответить
..маю паскудну рідню у Мелітополі... Одного вже зловили... Другий ховається! Але у березні 2022 всім кодлом бігли за кацапськими паспортами... Мама руки заламує..сльози лле.... Батько всіх навкруги звинувачує...і кацапську владу і українську! Так що Петров-Іванов_Сидоров -Чухан тобі правильно написали.... вище!!!
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05.12.2024 17:05 Ответить
"Хор-роша" "рідня"... "Мояхатаскрайщики"... Але зараз такий момент - що "між крапельками" не пробіжиш і "у куточку" не відсидишся...
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05.12.2024 23:07 Ответить
Таварісч Пєтров, топорно работаєшь:
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05.12.2024 17:29 Ответить
Гарантую, що ти кінчене брехло.

Бо маю родичів на окупованих територіях. Так ось - в квітні 2022 року мого племінника (21 рік був) прямо на вулиці кинули в воронок і за 3 місяці, в липні, прийшла похоронка - "воював" в 2му АК проти ЗСУ, здох від хаймарсу в располагу. Родичам навіть тіло не видали (і не знайшли, а шукали) - визначили, що здох, за номером поневіченого автомата.
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05.12.2024 18:37 Ответить
Гарантую що ти мажшь ім'я як у півня і скоріше за все ********** марафон піздє..жа від ЗЕ
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05.12.2024 20:06 Ответить
Що, кінчене брехло, яке стверджувало, що на окупованих територіях "бусифікації немає" - обісралось з брехнею і тепер взялося всіх зеленню та ємарафоном обмазувати?

Вали в своє ольгино, вишкребок..
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06.12.2024 00:40 Ответить
У Росії примусово мобілізовують мігрантів, погрожуючи ув'язненням, - ISW

https://www.unian.ua/editor/evgeniya-sokolenko Євгенія Соколенко

13:05, 23.10.23
2 хв.3917

viber://forward?text=https://www.unian.ua/war/u-rosiji-primusovo-mobilizovuyut-migrantiv-*************-uv-yaznennyam-isw-12433302.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/war/u-rosiji-primusovo-mobilizovuyut-migrantiv-*************-uv-yaznennyam-isw-12433302.html https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/war/u-rosiji-primusovo-mobilizovuyut-migrantiv-*************-uv-yaznennyam-isw-12433302.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/war/u-rosiji-primusovo-mobilizovuyut-migrantiv-*************-uv-yaznennyam-isw-12433302.html&text=%D0%A3%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D1%83%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC,%20-%20ISW

Таким чином у РФ намагаються розв'язати проблеми з мобілізацією.

Росія постійно мобілізовує людей в армію / колаж УНІАН, фото https://depositphotos.com/ua/ ua.depositphotos.com

Російські силовики 20 жовтня вломилися у мечеть у місті Котельники Московської області і затримали кілька десятків мусульман. Їх доправили на автобусах до військкоматів і змусили підписати контракти на проходження військової служби.
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05.12.2024 15:19 Ответить
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05.12.2024 15:22 Ответить
Ти ще напиши що сосія країна свободи слова,дурень.бусифіковують просто нема телепнів які це знімають на відео та виставляють в телеграм.тому що цим займається ФСБ.
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05.12.2024 16:51 Ответить
кацапо-угро-фін
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05.12.2024 17:45 Ответить
Азіати розумніші за кацапів.
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05.12.2024 15:09 Ответить
А хба кацапи - не азіати?
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05.12.2024 15:13 Ответить
Кацапи - штучна нація вбивць грабіжників та моральних уродів.
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05.12.2024 16:53 Ответить
Як уроженець Азіі я можу казать що ці люді малі шкіряне взуття колі кацапи ще стрібалі по деревах
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05.12.2024 15:20 Ответить
👍
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05.12.2024 15:22 Ответить
Цікаво, а як у взутті ,,стрібаті,, по деревах? Тому замість взуття кацапи відрощували пазурі на руках та ногах.
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05.12.2024 15:28 Ответить
Останутся живы.
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05.12.2024 15:16 Ответить
ха-ха. Їх вже порахували. Тепер спочатку підуть по етапу, потім їх відпетушарять на зонах, а далі "добровільцями" запишуться в сво.

В засрашці реальні проблеми з робітниками у всіх сферах. А ще більші проблеми - з бажаючими воювати. Тож якщо особа (хоч і мігрант) потрапляє в тенета отаких "вербувальників" - то вже капець. Мамку в кішлаку та юрті вже не побачить. Бо тих, хто "на правильних" роботодавців ішачить без документів імігрантських та "робочих" - не чіпають гарантовано.

А це, у відео, вже м'ясо. Просто ще думає, що "додому просто відправлять".
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05.12.2024 18:41 Ответить
Балаклава пробуждает в человеке самые низменные черты. Самая "легкая " черта - хамство.
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05.12.2024 15:17 Ответить
Балаклава тут нідочого.
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05.12.2024 16:54 Ответить
Это прекрасно, отправляйте их на родину и строить некому будет.
Эти действия ведут только к краху экономики.
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05.12.2024 15:17 Ответить
там натовпи таких стоять

їх же висилають за незаконну роботу, без реєстрації.

хто розумніший реєструється, ну а ці 10 років не зможуть приїхати.
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05.12.2024 17:45 Ответить
Пройшли ті часи, коли "там натовпи стояли". З-за девальвації срубля - бажаючих ішачити в засрашці сильно поменшало. Тепер узбєки та туркмени - валять натовпами в Китай та Дубаї всілякі. Платять більше, в сво шляхом прута в дупу - не записують.
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05.12.2024 18:44 Ответить
ви думаєте їх валюти не впали, вони так само як Гривня падають

виходить не сильна різниця, а зарплати там сильно зросли
нестача людей позначається.
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05.12.2024 18:49 Ответить
Тільки ідіот вважатиме на повному серьйозі, що цим гастербайтерам платять в твердій валюті або індексують зарплату...

Зарплати зросли в оборонці, в яку гастерів з середньої азії не допускають. А цивільні виробництва, будівництва (почитайте про компанію Самольот) та торгівельні центри - в засрашці починають банкрутувати, бо починає загинатись кредитування.

Для розуміння, наскільки все хєрово і не відповідає сфальшованим цифрам "невеличкого, але росту" - є статистика РЖД (теж сфальшована і прикрашена). Так ось, вони, зціпивши зуби, визнали, що за рік в країні на 6% впали вантажні перевезення залізницею і це вже 3й поспіль рік ПАДІННЯ перевезень.

Якщо ви не розумієте, що це означає для країни типу засрашки - то ви взагалі повний невіглас і більше мені нічого не відповідайте, бо все, що ви скажете буде повним і остаточним ідіотичним маренням.
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05.12.2024 18:54 Ответить
Від чого їх щодня тисячами відловлюють, а на наступний день нові приїжджають ?

Ну напевно безкоштовно працювати
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05.12.2024 18:58 Ответить
Ви особисто, по головам рахуєте "їх" на кордонах засрашки?!?

Звідки такі знання і твердження? Я от читав статистику того ж узбекистану та туркменістану. І їхня статистика каже - в рази впав пасажиропотік на засрашку...

Чи ви повністю вірите пропаганді засрашинців, про "економічний ріст" та "безліч можливостей"?

Може ви вже, особисто, і в "ес-вє-о" записались? Просто, виявились обранцем долі і поьтрапили не в штурмовики, як 99,9% "добровільців/контрактриків", а в ольгінські зграї?
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05.12.2024 19:50 Ответить

З Туркменістану і не їздять працювати, це типу саудитів
ніхрена не роблять, а китайці качають нафту і газ і платять.
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05.12.2024 19:57 Ответить
Мордяки як у кабанів з тайги. Знущаються над молоддю. До речі ось вам і 18-ти річні. Покажіть генералу США Ходжесу їх. Щоб порівняв морську піхоту свою з дітьми совків.
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05.12.2024 15:19 Ответить
Краще додому , бо до понеділка можна не дожити .
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05.12.2024 15:20 Ответить
а чого половина вже в камуфляжі?
вони їх там на строїкі прям піймали?
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05.12.2024 15:23 Ответить
Це ж нелегали. Камеру вимкнули: або на фронт, або в тюрягу за порушення кордону А то й просто всіх примусово на фронт. Дивуюсь, як можна зараз взагалі їхати в рашку.
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05.12.2024 15:23 Ответить
Безкоштовний сир, тільки в мишеловці! Контракт від 1-5 років 😁 стільки на сво, ще жоден кацап або найманець, не протримався живим! Повірити кацапу- себе наї...ати!
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05.12.2024 15:26 Ответить
от дурні чурбани! прекрасна ж перспектива - за 2-3 тижні здохнути в українських степах
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05.12.2024 15:41 Ответить
Москалі в своєму репертуарі, але нацисти, які ущемляють рускагаварящіх знаходяться в Україні.
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05.12.2024 15:42 Ответить
Паспорт, Україна, та чорний мішок в подарунок. Ху...лостан дає гарантію що він згодиться в першу чергу
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05.12.2024 15:43 Ответить
Трахование в жизни
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05.12.2024 15:46 Ответить
"Титульна нація", а морду,сцикло, закрило тряпкою. Герой, твою мать.
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05.12.2024 15:48 Ответить
А чего рашист-военком в балаклаве? Своего народа боится?
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05.12.2024 15:52 Ответить
когда у строителя мозгов больше, чем у военного.....
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05.12.2024 16:19 Ответить
"Кто жєлаєт помєрєрть с куріним паспортом на груді?"
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05.12.2024 16:45 Ответить
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05.12.2024 17:05 Ответить
Када убьют прашу счітать мєня гражданіном расіі!
А када нє?
Ну када нє тада нє...
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05.12.2024 16:57 Ответить
стоят три БУГАЯ и агитируюти,а самим СЛАБО под ,,хаймарсы,, лечь ???((( у него дома 10 душ детей и он семью БОЛЬШЕ ценит чем вы , ОРКИ !!!(((
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05.12.2024 16:58 Ответить
... яке зверхнє ставлення мордорця до заробітчан , рашизм .
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05.12.2024 17:25 Ответить
Лапотные дебилы предлагают строителям, представителям самой мирной профессии, стать убийцами и умереть самим. И строители поедут к себе домой, а лаптемордные останутся без жилья и сдохнут сами.
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05.12.2024 17:33 Ответить
дурак-ватник вояка всё ещё считает эти ребят папуасами... они давно не папуасы и отлично всё понимают... и про сво, и про бесплатное лечение, и про паЧпорт... ну-ну, окучивай - эти азиаты умнее и трезвее твоих лаптеногих соотечественников
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05.12.2024 17:51 Ответить
Розуміти вони можуть що завгодно.

Але ось яка річ: в рідній туркменщині чи узбечщині - в них там такі диктатори при владі і так відносяться до цих людей, що вони добровільно поперлися працювати без документів в країну переможного совка, де є *****, сво і де до азіатів відносяться як до бруду під нігтями.

Тож на камеру зняли, що "немає бажаючих", але пара ночей в місцевому СІЗО, з хєром урки в дупі - і більшість з них через тиждень з паспортами засрашки вже будуть "штурмувати" якусь чергову посадку.
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05.12.2024 18:48 Ответить
....Какой чудесный день!ЛЯ-ЛЯ!Какой чудесный пень ...ЛЯ-ЛЯ!...
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05.12.2024 18:38 Ответить
Нуда, поки мігранти будуть думати що їдуть "на родину", виявиться що вони вже під Покровськом
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05.12.2024 18:50 Ответить
Добро пожаловать , есть чехлы для паспорта .
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05.12.2024 18:53 Ответить
Бабайки..орк забыл про. бесплатный цинковый ящик от рашки .то в лучшем случае..
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05.12.2024 19:18 Ответить
так а в чому прикол?

запитали - не погодились - відправили додому

не як собак ловлять по вулицям та пакують у буси... які вже там гроші / страховки та інше? де-хто до учєбки навіть живий не доїзжає після "розмов" з тцк
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05.12.2024 20:50 Ответить
+ Однокомнатная квартира с антенной .
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05.12.2024 23:32 Ответить
Де наші мігранти? Чи їх збираються завезти сюди лише після війни для "відбудови"? Чи краще гордо почати примусову мобілізацію з 18 років, ще й жінок, щоб не тікали за кордон ?
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06.12.2024 12:14 Ответить
 
 