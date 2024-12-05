Российский военком перед строем мигрантов-нелегалов обещает паспорт РФ и поездку на войну: "Желающие есть?! Нет. Тогда едете на родину". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский военком агитирует трудовых мигрантов-нелегалов из Средней Азии стать гражданином РФ и поехать на войну в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди рабочих добровольцев не нашлось, поэтому агитатор заявил, что всех задержанных ждет депортация на родину.
Топ комментарии
+36 Василь Довганенко #589385
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+22 Small Jerboa
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+21 Yurka Gagarin
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Всі громадяни України мають виконувати Конституцію України.
В Конституції передбачено порядку 60-ти прав, і всього 4 обов'язки. Зокрема:
Громадяни мають право обирати органи влади, в тому числі Президента України і Верховну Раду України.
Громадяни зобов'язані захищати Україну.
Громадяни, які голосували в другому турі за Порошенка, якщо вони здатні нести військову службу, вже, як правило, виконують цей обов'язок. Нездатні до цього громадяни масово допомагають військовим доступними для них засобами. Мені невідомі випадки, коли відоме ІПСО щодо примусової мобілізації («хапають всіх», «хапають в маршрутках» і т.п.) розганяли люди з цієї категорії.
Це ІПСО розганяють особи які або голосували в другому турі за чинного президента, або не голосували взагалі.
Ті, хто голосував, повіривши в те, що Голобородько принесе людям щастя, коли перестріляє з автомата Верховну Раду, або в те, що «хоть посмеемся», «сделаем их вместе», «посмотрю в глаза путину», «сойдемся посредине», «шашлички на первое мая» і т.п. добились свого. Вони обрали того президента, якого хотіли, і який тепер керує обороною країни, зокрема, і мобілізацією. То вони в першу чергу мають масово вступати до лав оборонців, як до того закликає їх Президент і обрана ними монобільшість Верховної Ради.
Ті, хто не голосував на виборах зробили таким чином свій вибір: «нам похуz». То мають розуміти, що державі тепер все одно: вони мали право обирати, а тепер мають виконувати свій обов'язок.
І не потрібно заявляти, що «ми не розуміли», «нас наjibaly» і т.п. У виборах беруть участь дорослі люди, які мали б розуміти, що професія актора (клоуна) якраз і є в тому, щоб дуже переконливо говорити все, що замовляють ті, хто йому платить, зокрема той містечковий жлоб, який володіє каналами, які рекламували нинішнього Президента. Це той самий жлоб, який пропонував продати Україну путіну за 100 мільярдів доларів, які збирався покласти собі в кишеню.
"Громадяни зобов'язані захищати Україну" - ти захищаєш?
Бо маю родичів на окупованих територіях. Так ось - в квітні 2022 року мого племінника (21 рік був) прямо на вулиці кинули в воронок і за 3 місяці, в липні, прийшла похоронка - "воював" в 2му АК проти ЗСУ, здох від хаймарсу в располагу. Родичам навіть тіло не видали (і не знайшли, а шукали) - визначили, що здох, за номером поневіченого автомата.
Вали в своє ольгино, вишкребок..
https://www.unian.ua/editor/evgeniya-sokolenko Євгенія Соколенко
13:05, 23.10.23
2 хв.3917
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Таким чином у РФ намагаються розв'язати проблеми з мобілізацією.
Росія постійно мобілізовує людей в армію / колаж УНІАН, фото https://depositphotos.com/ua/ ua.depositphotos.com
Російські силовики 20 жовтня вломилися у мечеть у місті Котельники Московської області і затримали кілька десятків мусульман. Їх доправили на автобусах до військкоматів і змусили підписати контракти на проходження військової служби.
В засрашці реальні проблеми з робітниками у всіх сферах. А ще більші проблеми - з бажаючими воювати. Тож якщо особа (хоч і мігрант) потрапляє в тенета отаких "вербувальників" - то вже капець. Мамку в кішлаку та юрті вже не побачить. Бо тих, хто "на правильних" роботодавців ішачить без документів імігрантських та "робочих" - не чіпають гарантовано.
А це, у відео, вже м'ясо. Просто ще думає, що "додому просто відправлять".
Эти действия ведут только к краху экономики.
їх же висилають за незаконну роботу, без реєстрації.
хто розумніший реєструється, ну а ці 10 років не зможуть приїхати.
виходить не сильна різниця, а зарплати там сильно зросли
нестача людей позначається.
Зарплати зросли в оборонці, в яку гастерів з середньої азії не допускають. А цивільні виробництва, будівництва (почитайте про компанію Самольот) та торгівельні центри - в засрашці починають банкрутувати, бо починає загинатись кредитування.
Для розуміння, наскільки все хєрово і не відповідає сфальшованим цифрам "невеличкого, але росту" - є статистика РЖД (теж сфальшована і прикрашена). Так ось, вони, зціпивши зуби, визнали, що за рік в країні на 6% впали вантажні перевезення залізницею і це вже 3й поспіль рік ПАДІННЯ перевезень.
Якщо ви не розумієте, що це означає для країни типу засрашки - то ви взагалі повний невіглас і більше мені нічого не відповідайте, бо все, що ви скажете буде повним і остаточним ідіотичним маренням.
Ну напевно безкоштовно працювати
Звідки такі знання і твердження? Я от читав статистику того ж узбекистану та туркменістану. І їхня статистика каже - в рази впав пасажиропотік на засрашку...
Чи ви повністю вірите пропаганді засрашинців, про "економічний ріст" та "безліч можливостей"?
Може ви вже, особисто, і в "ес-вє-о" записались? Просто, виявились обранцем долі і поьтрапили не в штурмовики, як 99,9% "добровільців/контрактриків", а в ольгінські зграї?
З Туркменістану і не їздять працювати, це типу саудитів
ніхрена не роблять, а китайці качають нафту і газ і платять.
вони їх там на строїкі прям піймали?
А када нє?
Ну када нє тада нє...
Але ось яка річ: в рідній туркменщині чи узбечщині - в них там такі диктатори при владі і так відносяться до цих людей, що вони добровільно поперлися працювати без документів в країну переможного совка, де є *****, сво і де до азіатів відносяться як до бруду під нігтями.
Тож на камеру зняли, що "немає бажаючих", але пара ночей в місцевому СІЗО, з хєром урки в дупі - і більшість з них через тиждень з паспортами засрашки вже будуть "штурмувати" якусь чергову посадку.
запитали - не погодились - відправили додому
не як собак ловлять по вулицям та пакують у буси... які вже там гроші / страховки та інше? де-хто до учєбки навіть живий не доїзжає після "розмов" з тцк