Российский военком перед строем мигрантов-нелегалов обещает паспорт РФ и поездку на войну: "Желающие есть?! Нет. Тогда едете на родину". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военком агитирует трудовых мигрантов-нелегалов из Средней Азии стать гражданином РФ и поехать на войну в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди рабочих добровольцев не нашлось, поэтому агитатор заявил, что всех задержанных ждет депортация на родину.

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