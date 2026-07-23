Латвия обвинила Россию и Беларусь в организации миграционного давления перед выборами

Латвия обвинила Россию и Беларусь в преднамеренной организации миграционного давления на свои границы. В Риге считают, что резкий рост числа попыток незаконного пересечения границы является элементом гибридной войны в преддверии парламентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Euronews заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

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По его словам, Москва и Минск координируют свои действия, а президент РФ Владимир Путин пытается таким образом отвлечь внимание от потерь российской армии на фронте в Украине.

Кулбергс отметил, что Латвия стала одной из главных целей гибридной кампании России и Беларуси. Он напомнил, что с 2021 года режим Александра Лукашенко организованно доставляет мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки к границам Европейского Союза.

Премьер также сообщил, что недавно латвийские военные были вынуждены применить предупредительные выстрелы и слезоточивый газ против группы нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории Беларуси.

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По словам Кулбергса, большинство задержанных - мужчины в возрасте от 18 до 25 лет с криминальным прошлым, получившие белорусские визы.

На прошлой неделе Латвия зафиксировала 111 попыток незаконного пересечения границы за сутки. На этом фоне Литва не исключает введения пограничного контроля с Латвией, чтобы предотвратить вторичную миграцию.

В латвийском правительстве считают, что активизация миграционного давления перед парламентскими выборами, которые состоятся в октябре, является скоординированной попыткой дестабилизировать политическую ситуацию и демократические процессы в стране.

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