Зеленський доручив підготувати план спеціальної санкційної операції для обмеження воєнної промисловості РФ

Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо всіх типів українських санкцій проти Росії за війну.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Санкції проти РФ

"Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б", - зазначив президент.

Крім того, на нараді обговорили також використання Росією верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно.

Зеленський наголосив, що потрібно посилити тиск, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом.

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План спеціальної санкційної операції

"Доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість – визначені компанії у визначених нами напрямках. Кожен з учасників наради отримав чіткі завдання. Розраховую на повне виконання. Слава Україні!" - розповів Зеленський.

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