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Новини Санкції України проти Росії
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Зеленський доручив підготувати план спеціальної санкційної операції для обмеження воєнної промисловості РФ

Зеленський про санкції прои РФ

Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо всіх типів українських санкцій проти Росії за війну.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Санкції проти РФ

"Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б", - зазначив президент.

Крім того, на нараді обговорили також використання Росією верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно.

Зеленський наголосив, що потрібно посилити тиск, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом.

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План спеціальної санкційної операції

"Доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість – визначені компанії у визначених нами напрямках. Кожен з учасників наради отримав чіткі завдання. Розраховую на повне виконання. Слава Україні!" - розповів Зеленський.

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Зеленський Володимир (26610) росія (47262) санкції (9501)
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Топ коментарі
+18
40-денний тиск на мацкву всрався, тепер треба новий потужний пердь в калюжу.
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06.08.2026 19:23 Відповісти
+15
Що там з 40 денною операцією? Наскільки близько змусили до миру?
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06.08.2026 19:22 Відповісти
+15
а цей довбограй живе у свойому мультівсесвіті потужностей, спроможностей, санкцій і коаліцій
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06.08.2026 19:26 Відповісти

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