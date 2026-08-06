Велика Британія розширила санкції проти Росії: у списку банки, компанії та судна

Лондон запровадив новий пакет санкцій проти РФ. Обмеження стосуються банківського сектору, оборонних і енергетичних компаній, а також танкерів, що перевозять російську нафту та СПГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії

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Загалом під нові обмеження потрапили 19 фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України:

шість банків потрапили під санкції за роботу у фінансовому секторі РФ: Озон Банк, Росексімбанк, Центр-інвест, Реаліст Банк, банк "Ставр", ТелеПорт Банк;

шість компаній – за роботу в стратегічних галузях РФ або причетність до дестабілізації України. Це Північний інжиніринг (суднобудівельна "дочка" Новатеку), Металкомплект, Ніком, Промсиз і Технолюкс, а також індійська Frion Ship Management за продаж Росії танкера Arctic Express);

шість суден, зокрема LNG-танкер Arctic Express та нафтові танкери Perseas, Torvian, Asteras, Visund, Zenturo під прапорами Сан-Марино, Барбадосу та Палау;

одна фізична особа – Олександр Жданов, власник компанії Сильтрон, що працює в хімічному секторі РФ, отримав заборону на в'їзд і заморожування активів.

Підсанкційним суднам заборонено заходити в порти Великої Британії, надання їм технічних, фінансових чи посередницьких послуг тепер є злочином. З підсанкційними банками заборонено встановлювати кореспондентські відносини, обробка їхніх платежів також забороняється, а активи підлягають заморожуванню.

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