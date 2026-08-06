РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
33900 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
397 4

Великобритания расширила санкции против России: в списке банки, компании и суда

Великобритания внесла в санкционный список банки РФ и танкеры теневого флота

Лондон ввел новый пакет санкций против РФ. Ограничения касаются банковского сектора, оборонных и энергетических компаний, а также танкеров, перевозящих российскую нефть и СПГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Всего под новые ограничения попали 19 физических и юридических лиц, помогающих России вести войну против Украины:

  • шесть банков попали под санкции за работу в финансовом секторе РФ: "Озон Банк", "Росексимбанк", "Центр-инвест", "Реалист Банк", банк "Ставр", "ТелеПорт Банк";
  • шесть компаний — за деятельность в стратегических отраслях РФ или причастность к дестабилизации Украины. Это "Северный инжиниринг" (судостроительная "дочка" "Новатека"), "Металлкомплект", "Ником", "Промсиз" и "Технолюкс", а также индийская компания Frion Ship Management за продажу России танкера Arctic Express);
  • шесть судов, в частности, LNG-танкер "Arctic Express" и нефтяные танкеры "Perseas", "Torvian", "Asteras", "Visund", "Zenturo" под флагами Сан-Марино, Барбадоса и Палау;
  •  одно физическое лицо — Александр Жданов, владелец компании "Сильтрон", работающей в химическом секторе РФ, получил запрет на въезд и замораживание активов.

Судам, подпадающим под санкции, запрещено заходить в порты Великобритании, оказание им технических, финансовых или посреднических услуг теперь является преступлением. С банками, подпадающими под санкции, запрещено устанавливать корреспондентские отношения, обработка их платежей также запрещается, а активы подлежат замораживанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 лиц, связанных с российским ВПК

Автор: 

Великобритания (5454) россия (89109) санкции (12489)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 