Зеленський посилив санкції проти фінансового сектору Росії: під обмеження потрапили криптовалютні сервіси

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про посилення секторальних санкцій проти фінансового сектору Росії. Нові обмеження, зокрема, стосуються криптовалютних сервісів та цифрових фінансових активів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Президента.

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Санкції поширили на криптовалютні сервіси

Оновлені санкції доповнюють рішення РНБО, ухвалене у лютому 2023 року. Тоді на 50 років обмеження запровадили щодо всіх російських банків, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інвестиційних фондів.

Національний банк України запропонував розширити ці санкції, щоб унеможливити використання сучасних фінансових інструментів для їх обходу.

Відтепер під санкції потрапляють оператори платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютні сервіси, фінансові платформи та клірингові організації.

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Заборонять операції з віртуальними активами

Рішенням також забороняються операції з віртуальними активами та використання платформ, сервісів і продуктів, які дозволяють здійснювати операції з фінансовими та цифровими активами.

В Офісі Президента зазначили, що окремі положення відповідають підходам, закладеним у 19-му та 20-му пакетах санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Водночас Україна застосувала ширший підхід, поширивши санкції на всі віртуальні активи, забезпечені російським рублем. Це має ускладнити використання криптовалют для обходу міжнародних обмежень.

У Зеленського пояснили необхідність змін

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що санкційна політика повинна адаптуватися до нових механізмів, які використовує Росія.

"Санкції не можуть залишатися статичними, поки Росія постійно змінює механізми їх обходу. Оновлення секторальних санкцій означає, що під обмеження потрапляє не лише те, що Росія використовувала вчора, а й фінансова інфраструктура, яку вона створює для обходу санкцій завтра", – зазначив він.

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