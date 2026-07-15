Зеленский ужесточил санкции против финансового сектора России: под ограничения попали криптовалютные сервисы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении секторальных санкций в отношении финансового сектора России. Новые ограничения, в частности, касаются криптовалютных сервисов и цифровых финансовых активов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.

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Санкции распространены на криптовалютные сервисы

Обновленные санкции дополняют решение СНБО, принятое в феврале 2023 года. Тогда на 50 лет были введены ограничения в отношении всех российских банков, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, участников фондового рынка, страховых компаний и инвестиционных фондов.

Национальный банк Украины предложил расширить эти санкции, чтобы исключить возможность использования современных финансовых инструментов для их обхода.

Отныне под санкции попадают операторы платформ для обращения цифровых финансовых активов, криптовалютные сервисы, финансовые платформы и клиринговые организации.

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Запретят операции с виртуальными активами

Решением также запрещаются операции с виртуальными активами и использование платформ, сервисов и продуктов, позволяющих осуществлять операции с финансовыми и цифровыми активами.

В Офисе Президента отметили, что отдельные положения соответствуют подходам, заложенным в 19-м и 20-м пакетах санкций Европейского Союза против России.

В то же время Украина применила более широкий подход, распространив санкции на все виртуальные активы, обеспеченные российским рублем. Это должно затруднить использование криптовалют для обхода международных ограничений.

В администрации Зеленского объяснили необходимость изменений

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что санкционная политика должна адаптироваться к новым механизмам, которые использует Россия.

"Санкции не могут оставаться статичными, пока Россия постоянно меняет механизмы их обхода. Обновление секторальных санкций означает, что под ограничения попадает не только то, что Россия использовала вчера, но и финансовая инфраструктура, которую она создает для обхода санкций завтра", — отметил он.

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