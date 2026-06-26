Украина продлила санкции против компаний, обслуживающих ВПК РФ, и ввела ограничения в отношении предателей-коллаборантов: Зеленский подписал указы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы № 501/2026 и 502/2026, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций в отношении субъектов, обслуживающих российский ВПК, и введении санкций в отношении предателей-коллаборантов.
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество с ОПК РФ
Первое решение касается продления санкций против компаний и их учредителей, которые производят и модернизируют российское огнестрельное оружие, создают дроны и системы обмена данными для оккупантов, осуществляют метеорологическое и информационно-техническое обеспечение российской авиации.
Санкции против предателей-коллаборантов
Второй санкционный пакет включает 67 физических и одно юридическое лицо, которые поддерживают вооруженную агрессию России и служат РФ на временно оккупированных территориях.
Среди них так называемые министры, депутаты, судьи.
В частности:
- директор детского сада Раиса Прилипко, которая помогала похищать и незаконно перемещать детей с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию.
- Руководитель агрофирмы "МИР" Иван Доценко, который призывал представителей бизнеса и аграриев Херсонской области служить врагу.
- Предприятие "Союзметалсервис", обеспечивающее работу незаконно захваченных оккупантами металлургических, коксохимических и угольных предприятий Донецкой и Луганской областей.
"Каждый, кто помогает России вести войну против Украины – на поле боя, в кабинетах оккупационных администраций или в информационном пространстве, – должен быть готов к новым санкциям. Санкционное давление на таких лиц будет только усиливаться как в Украине, так и в других странах мира", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Отмечается, что всю соответствующую информацию Украина передаст партнерам для дальнейшей работы над синхронизацией санкций в международных юрисдикциях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль