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Новости Санкции Украины против России
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Украина продлила санкции против компаний, обслуживающих ВПК РФ, и ввела ограничения в отношении предателей-коллаборантов: Зеленский подписал указы

Зеленский подписал указы о новых санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы № 501/2026 и 502/2026, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций в отношении субъектов, обслуживающих российский ВПК, и введении санкций в отношении предателей-коллаборантов.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

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Сотрудничество с ОПК РФ

Первое решение касается продления санкций против компаний и их учредителей, которые производят и модернизируют российское огнестрельное оружие, создают дроны и системы обмена данными для оккупантов, осуществляют метеорологическое и информационно-техническое обеспечение российской авиации.

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Санкции против предателей-коллаборантов

Второй санкционный пакет включает 67 физических и одно юридическое лицо, которые поддерживают вооруженную агрессию России и служат РФ на временно оккупированных территориях.

Среди них так называемые министры, депутаты, судьи.

В частности:

  • директор детского сада Раиса Прилипко, которая помогала похищать и незаконно перемещать детей с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию.
  • Руководитель агрофирмы "МИР" Иван Доценко, который призывал представителей бизнеса и аграриев Херсонской области служить врагу.
  • Предприятие "Союзметалсервис", обеспечивающее работу незаконно захваченных оккупантами металлургических, коксохимических и угольных предприятий Донецкой и Луганской областей.

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"Каждый, кто помогает России вести войну против Украины – на поле боя, в кабинетах оккупационных администраций или в информационном пространстве, – должен быть готов к новым санкциям. Санкционное давление на таких лиц будет только усиливаться как в Украине, так и в других странах мира", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Отмечается, что всю соответствующую информацию Украина передаст партнерам для дальнейшей работы над синхронизацией санкций в международных юрисдикциях.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24650) санкции (12086) государственная измена (1698) коллаборационизм (945)
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