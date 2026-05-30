Украина синхронизировала санкции против РФ с 20-м пакетом ЕС
Президент Владимир Зеленский синхронизировал украинские санкции с 20-м пакетом ЕС. Под ограничения попали предприятия ВПК, нефтегазовые компании и физические лица.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с решениями Европейского Союза", — говорится в сообщении.
Согласно указам №447/2026 и №448/2026, синхронизация санкций Евросоюза в рамках 20-го пакета охватывает 120 лиц и организаций и вводит экономические санкции, направленные на ключевые сектора российской экономики.
"Часть из них уже находится под санкциями Украины. Сегодняшнее решение касается еще 16 граждан России и 31 компании из России, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и временно оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.
Среди физических лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, – руководители стратегических российских предприятий, бюджетных учреждений, подразделений армии РФ и лица, сотрудничающие с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины.
В список попали производители дронов и систем РЭБ
Санкции также введены против предприятий российского военно-промышленного комплекса, производителей систем радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения и комплектующих для беспилотников.
В частности, ограничения применены к российской компании "Атлант Аэро", которая производит аэрокосмическую продукцию и компоненты для дронов, а также к "Ирз-Связь", специализирующейся на системах связи и комплектующих для БПЛА и ракет.
В санкционный список также включены компании по добыче нефти, газа и золота.
Ограничения коснулись компаний из ОАЭ и Беларуси
Украина ввела санкции в отношении ряда компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, которые поставляют России станки, лабораторное оборудование, химическую продукцию и запасные части для гражданской авиации.
Под ограничения также попал белорусский экспортер нефти.
Санкции против причастных к репрессиям и пропаганде
Отдельно ограничительные меры применены к трем гражданам России:
- Людмила Баландина — за причастность к политическим преследованиям и нарушениям прав человека;
- Дмитрий Гордеев — за принятие политически мотивированных решений против оппозиционеров и правозащитников;
- Мария Ситтель — за систематическое распространение дезинформации и кремлевской пропаганды.
Кроме того, Украина ввела санкции против 19 граждан Ирана, семи граждан Судана и 11 иранских компаний.
По данным украинских властей, эти предприятия и лица причастны к реализации иранских программ по созданию баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые используются Россией в войне против Украины.
