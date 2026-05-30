Украина синхронизировала санкции против РФ с 20-м пакетом ЕС

Президент Владимир Зеленский синхронизировал украинские санкции с 20-м пакетом ЕС. Под ограничения попали предприятия ВПК, нефтегазовые компании и физические лица.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с решениями Европейского Союза", — говорится в сообщении.

Согласно указам №447/2026 и №448/2026, синхронизация санкций Евросоюза в рамках 20-го пакета охватывает 120 лиц и организаций и вводит экономические санкции, направленные на ключевые сектора российской экономики.

"Часть из них уже находится под санкциями Украины. Сегодняшнее решение касается еще 16 граждан России и 31 компании из России, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и временно оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.

Среди физических лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, – руководители стратегических российских предприятий, бюджетных учреждений, подразделений армии РФ и лица, сотрудничающие с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины.

В список попали производители дронов и систем РЭБ

Санкции также введены против предприятий российского военно-промышленного комплекса, производителей систем радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения и комплектующих для беспилотников.

В частности, ограничения применены к российской компании "Атлант Аэро", которая производит аэрокосмическую продукцию и компоненты для дронов, а также к "Ирз-Связь", специализирующейся на системах связи и комплектующих для БПЛА и ракет.

В санкционный список также включены компании по добыче нефти, газа и золота.

Ограничения коснулись компаний из ОАЭ и Беларуси

Украина ввела санкции в отношении ряда компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, которые поставляют России станки, лабораторное оборудование, химическую продукцию и запасные части для гражданской авиации.

Под ограничения также попал белорусский экспортер нефти.

Санкции против причастных к репрессиям и пропаганде

Отдельно ограничительные меры применены к трем гражданам России:

Людмила Баландина — за причастность к политическим преследованиям и нарушениям прав человека;

Дмитрий Гордеев — за принятие политически мотивированных решений против оппозиционеров и правозащитников;

Мария Ситтель — за систематическое распространение дезинформации и кремлевской пропаганды.

Кроме того, Украина ввела санкции против 19 граждан Ирана, семи граждан Судана и 11 иранских компаний.

По данным украинских властей, эти предприятия и лица причастны к реализации иранских программ по созданию баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые используются Россией в войне против Украины.

