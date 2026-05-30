Україна синхронізувала санкції проти РФ з 20-м пакетом ЄС

Президент Володимир Зеленський синхронізував українські санкції з 20-м пакетом ЄС. Під обмеження потрапили підприємства ВПК, нафтогазові компанії та фізичні особи.

"Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з указами №447/2026 та №448/2026, синхронізація санкцій Євросоюзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки.

"Частина з них уже перебуває під санкціями України. Сьогоднішнє рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, ОАЕ, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану й тимчасово окупованої території України", – ідеться у повідомленні.

Серед фізичних осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, - керівники стратегічних російських підприємств, бюджетних установ, підрозділів армії РФ та особи, які співпрацюють з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях України.

До списку потрапили виробники дронів і систем РЕБ

Санкції також запроваджено проти підприємств російського військово-промислового комплексу, виробників систем радіоелектронної боротьби, програмного забезпечення та комплектуючих для безпілотників.

Зокрема, обмеження застосовано до російської компанії Атлант Аеро, яка виробляє аерокосмічну продукцію та компоненти для дронів, а також до Ірз-Зв’язок, що спеціалізується на системах зв’язку та комплектуючих для БпЛА і ракет.

До санкційного переліку також включено компанії з видобутку нафти, газу та золота.

Обмеження торкнулися компаній з ОАЕ та Білорусі

Україна запровадила санкції щодо низки компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, які постачають Росії верстати, лабораторне обладнання, хімічну продукцію та запасні частини для цивільної авіації.

Під обмеження також потрапив білоруський експортер нафти.

Санкції проти причетних до репресій та пропаганди

Окремо обмежувальні заходи застосовано до трьох громадян Росії:

Людмила Баландіна - за причетність до політичних переслідувань та порушень прав людини;

Дмитро Гордєєв - за ухвалення політично мотивованих рішень проти опозиціонерів і правозахисників;

Марія Сіттель - за систематичне поширення дезінформації та кремлівської пропаганди.

Крім того, Україна ввела санкції проти 19 громадян Ірану, семи громадян Судану та 11 іранських компаній.

За даними української влади, ці підприємства та особи залучені до реалізації іранських програм зі створення балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, які використовуються Росією у війні проти України.

