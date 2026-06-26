Україна продовжила санкції проти компаній, що обслуговують ВПК РФ, та застосувала обмеження щодо зрадників-колаборантів: Зеленський підписав укази

Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 501/2026 та 502/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК та запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Співпраця з ОПК РФ

Перше рішення стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.

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Санкції проти зрадників-колаборантів

Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях.

Серед них так звані міністри, депутати, судді.

Зокрема:

директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії.

Керівник агрофірми "МИР" Іван Доценко, який закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу.

Підприємство "Союзметалсервіс", яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

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"Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України – на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, – повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу", - зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Наголошується, що всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.

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