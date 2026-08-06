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Новости Санкции Украины против России
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Зеленский поручил подготовить план специальной санкционной операции по ограничению военной промышленности РФ

Зеленский о санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по всем видам украинских санкций против России в связи с войной.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Санкции против РФ

"Самая главная задача — не давать России времени адаптироваться к ограничениям. Мы видим, что в каждой российской ракете, в каждом дроне, в большинстве других видов российского оружия есть критические компоненты из других стран, без которых такого оружия просто не было бы", — отметил президент.

Кроме того, на совещании обсудили также использование Россией станков и технологий, от которых Москва отстает на поколение и точно не смогла бы создать самостоятельно.

Зеленский подчеркнул, что необходимо усилить давление, чтобы ограничить такие связи государства-агрессора с миром.

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План специальной санкционной операции

"Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность — определенные компании в определенных нами направлениях. Каждый из участников совещания получил четкие задачи. Рассчитываю на полное выполнение. Слава Украине!" — рассказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25461) россия (89109) санкции (12489)
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Топ комментарии
+18
40-денний тиск на мацкву всрався, тепер треба новий потужний пердь в калюжу.
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06.08.2026 19:23 Ответить
+15
Що там з 40 денною операцією? Наскільки близько змусили до миру?
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06.08.2026 19:22 Ответить
+15
а цей довбограй живе у свойому мультівсесвіті потужностей, спроможностей, санкцій і коаліцій
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06.08.2026 19:26 Ответить

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