У відносинах України та Польщі найгірший етап вже позаду, - посол

Українсько-польські відносини вже пройшли найгостріший етап кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю посла України в Польщі Василя Боднара для "Європейської правди".

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Причини напруги між Україною та Польщею

Посол зазначив, що відносини між країнами завжди були непростими. Зараз спостерігається нова хвиля загострення через поєднання історичних, політичних і соціальних факторів.

За його словами, велика кількість українців у Польщі створює певну напругу в суспільстві. Водночас вони роблять внесок в економіку і життя країни.

Також на ситуацію впливає наближення парламентських виборів у Польщі. Через це тема України та українців використовується політиками.

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Окремо дипломат звернув увагу на проблеми історичного діалогу між двома країнами.

"Сукупність цих факторів призвела до такого загострення, яке ми бачимо зараз у наших відносинах. Мені видається, що найскладніший етап кризи ми пройшли", - зазначив посол.

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Реакція влади та ситуація для українців

Боднар заявив, що польська влада швидко реагує на випадки нападів на українців. За його словами, у всіх відомих випадках ведеться розслідування або вже є затримані.

Якщо йдеться не про фізичну агресію, а про образи, таких людей можуть звільняти з роботи.

У прокуратурі створили окремий підрозділ, який займається злочинами на ґрунті ненависті.

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Посол наголосив, що настрої у Польщі дійсно погіршилися. Але він заперечив, що більшість поляків негативно ставляться до українців.

Також він зазначив, що заяви про масові напади є перебільшенням і не відповідають реальності.

На його думку, щоб зменшити напругу, українські лідери думок мають частіше відвідувати Польщу і спілкуватися з політиками та експертами.

Раніше повідомлялося, що більшість громадян Польщі наразі виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Водночас польське суспільство майже порівну розділилося в питанні подальшої військової підтримки України.

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