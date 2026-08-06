В отношениях Украины и Польши самый сложный этап уже позади, — посол

Украинско-польские отношения уже преодолели самый острый этап кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла Украины в Польше Василия Боднара для "Европейской правды".

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Причины напряженности между Украиной и Польшей

Посол отметил, что отношения между странами всегда были непростыми. Сейчас наблюдается новая волна обострения из-за сочетания исторических, политических и социальных факторов.

По его словам, большое количество украинцев в Польше создает определенную напряженность в обществе. В то же время они вносят вклад в экономику и жизнь страны.

Также на ситуацию влияет приближение парламентских выборов в Польше. Из-за этого тема Украины и украинцев используется политиками.

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Отдельно дипломат обратил внимание на проблемы исторического диалога между двумя странами.

"Совокупность этих факторов привела к такому обострению, которое мы наблюдаем сейчас в наших отношениях. Мне кажется, что самый сложный этап кризиса мы уже прошли", — отметил посол.

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Реакция властей и ситуация для украинцев

Боднар заявил, что польские власти быстро реагируют на случаи нападений на украинцев. По его словам, во всех известных случаях ведется расследование или уже есть задержанные.

Если речь идет не о физической агрессии, а об оскорблениях, таких людей могут уволить с работы.

В прокуратуре создали отдельное подразделение, которое занимается преступлениями на почве ненависти.

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Посол подчеркнул, что настроения в Польше действительно ухудшились. Но он опроверг, что большинство поляков негативно относятся к украинцам.

Также он отметил, что заявления о массовых нападениях являются преувеличением и не соответствуют реальности.

По его мнению, чтобы снизить напряжение, украинские лидеры общественного мнения должны чаще посещать Польшу и общаться с политиками и экспертами.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Польши в настоящее время выступает против вступления Украины в Европейский Союз. В то же время польское общество почти поровну разделилось в вопросе дальнейшей военной поддержки Украины.

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